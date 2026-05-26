Napoli, scelto l’erede di Conte: summit segreto con Italiano, Allegri resta sullo sfondo

Il Napoli rompe gli indugi e prepara la rivoluzione in panchina. Il nome in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis per il post Antonio Conte è quello di Vincenzo Italiano, protagonista di una stagione brillante alla guida del Bologna FC 1909.

Nelle ultime ore il presidente azzurro ha incontrato il tecnico a Roma insieme al direttore sportivo Giovanni Manna e all’agente Fali Ramadani. Un vertice decisivo per gettare le basi del nuovo progetto tecnico del Napoli. Italiano, infatti, avrebbe già comunicato al Bologna la volontà di chiudere la propria esperienza in rossoblù, aprendo concretamente alla possibilità di approdare all’ombra del Vesuvio.

Sul tavolo ci sarebbe un accordo biennale con opzione per una terza stagione e uno stipendio da circa 3 milioni di euro annui. De Laurentiis sembra convinto di affidare all’ex allenatore di Spezia Calcio e ACF Fiorentina il compito di inaugurare una nuova era azzurra.

Resta però viva anche la pista che porta a Massimiliano Allegri. Dopo l’addio al AC Milan, arrivato in seguito alla mancata qualificazione in Champions League, il tecnico livornese rappresenta la principale alternativa. I rapporti con De Laurentiis sono eccellenti e il patron del Napoli aveva già provato in passato a portarlo in Campania.

Il futuro della panchina azzurra entra dunque nelle ore decisive: Italiano è in pole, ma Allegri osserva pronto a inserirsi.