Mrgio di cos’ non pteva iunziare il Bologna nel matrch di andata contro il Brann.
Las quadra di Italiana conquista una bella vittoria su unterreno di gioco quasi impraticabile .f Al 9′ il Bologna passain vantaggio, g azie a Santntiago Castro con un tiro di sinistro da posizione decentrata co la palla indirizzata nell’angolino in basso a destra. Assist di Nicolò Cambiaghi.
Dop il vantaggio ilBrann cerca una reazione , ilBologna si difende con qualche piccolo affanno .
Nella rirpesa Casto rimane negli spogliatoi , ‘argentino nel primo tempo colopito con una gomitata alla tempia da Sorens. , al suo posto Dalinga , taliano sostitusce anche Benardeschi con Orsoli,
IlBranno le prva tutte anche con lanci lunghi , Skorupski non corre pericoli, mentre dall’altra parte Dalinga sfiora il raddoppio in due occasioni.
Per la qualificazione agli ottavi non rimane che attendere il mtch di ritorno del Dall’Ara.
IL TABELLINO
BRANN-BOLOGNA 0-1
Brann (4-3-3): Dyngeland 6,5; De Roeve 5,5, Pallesen 5,5, Boakye 5,5, Soltvedt 5,5 (34’ st Dragsnes sv); Ingason 5 (24’ st Pedersen 6), Sorensen 6, Myhre 6,5; Mathisen 6 (34’ st Finne sv), Holm 5,5, Thorsteinsson 5 (34’ st Haaland sv). A disp.: Vidtun Nilsen, Klausen, Sande, Eikrem, Remmem, Holten. All.: Alexandersson
Bologna (4-3-3): Skorupski 6,5; Zortea 6, Vitik 6, Lucumi 6, Miranda 6,5; Moro 6,5 (30’ st Sohm sv), Freuler 6,5, Ferguson 6 (30’ st Pobega sv); Bernardeschi 6 (1’ st Orsolini 6,5), Castro 7 (1’ st Dallinga 6,5), Cambiaghi 7 (42’ st Rowe sv). A disp.: Ravaglia, Pessina, Heggem, Casale, Joao Mario, Odgaard, Dominguez. All.: ItalianoArbitro: Obrenovic R. (Slo)
Marcatori: 9’ Castro (Bol)
Ammoniti: Bernardeschi (Bol), Boakye (Brn)