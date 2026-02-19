Europa League- Conference League , le partite di oggi playoff

ANDATA PLAYOFF EUROPA LEAGUE
- Brann-Bologna, ore 18.45
- Dinamo Zagabria-Genk, ore 18.45
- Fenerbahce-Nottingham Forest, ore 18.45
- Paok-Celta Vigo, ore 18.45
- Celtic-Stoccarda, ore 21
- Lille-Stella Rossa, ore 21
- Ludogorets-Ferencvaros, ore 21
- Panathinaikos-Viktoria Plzen, ore 21
ANDATA PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE
- KuPS-Lech Poznan, ore 18.45
- Noah-AZ Alkmaar, ore 18.45
- Sigma Olomuc-Losanna, ore 18.45
- Zrinjski-Crystal Palace, ore 18.45
- Drita-Celje, ore 21
- Jagiellonia-Fiorentina, ore 21
- Omonia Nicosia-Rijeka, ore 21
- Shkhendija-Samsunspor, ore 21