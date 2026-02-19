Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League: Bodo Glimt – Inter 3-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Conference League: Jagiellonia-Fiorentina, le probabili formazioni
Europa League- Conference League , le partite di oggi playoff

Europa League- Conference League , le partite di oggi playoff

Febbraio 19, 2026
scritto daRedazione

ANDATA PLAYOFF EUROPA LEAGUE

  • Brann-Bologna, ore 18.45
  • Dinamo Zagabria-Genk, ore 18.45
  • Fenerbahce-Nottingham Forest, ore 18.45
  • Paok-Celta Vigo, ore 18.45
  • Celtic-Stoccarda, ore 21
  • Lille-Stella Rossa, ore 21
  • Ludogorets-Ferencvaros, ore 21
  • Panathinaikos-Viktoria Plzen, ore 21

ANDATA PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE

  • KuPS-Lech Poznan, ore 18.45
  • Noah-AZ Alkmaar, ore 18.45
  • Sigma Olomuc-Losanna, ore 18.45
  • Zrinjski-Crystal Palace, ore 18.45
  • Drita-Celje, ore 21
  • Jagiellonia-Fiorentina, ore 21
  • Omonia Nicosia-Rijeka, ore 21
  • Shkhendija-Samsunspor, ore 21
Febbraio 19, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Conference League: Jagiellonia-Fiorentina, le probabili formazioni

Febbraio 19, 2026

Recommended for You

Conference League: Jagiellonia-Fiorentina, le probabili formazioni

Europa League – Giovedì 19/02/2026 – Playoff (Andata)

Bologna , Italiano:”adesso aspettiamo l’avversrio dei playoff”

Roma, Gasperini:”attraverso le partite siamo cresciuti, siamo migliorati, abbiamo preso fiducia”