Europa League – Giovedì 19/02/2026 – Playoff (Andata)
Conference League: Jagiellonia-Fiorentina, le probabili formazioni

Febbraio 19, 2026
scritto daRedazione

Anche la Conference League in campom oggi giovedì 19 febbraio. La Fiorentina farà visita al Jagiellonia andata playoff.

La Viola  è  al match cotro la squadra  polaccha in palio la qualificazione agli ottavi di finale.

La bella prova e lavittoria conquistata al Senigaglia contro il Como mette buoni propositi alla squadra allenata da Vanoli. Non sarà una gara facile a i Bialystok, partita di ritorno in programma giovedì prossimo (26 febbraio) alle ore 18:45 allo stadio Artemio Franchi.

Le ultime

Quì Fiorentina:

Il portiere De Gea  non sarà della partita , l’estfremo difensore spagnolo accusa un problema al dito  di una mano, al suo posto scenderà in campo Lezzerini.

Assente Soloimon (influenza). In attacco Piccoli rimpiazza Kean che non è parttito con la squadra  (Vanoli intende tenerselo a dispozione nella sfida  salvezza  di campionato contro il Pisa . Potrebbe rivedersi in campo Fazzini nel tridente completato da Harrison. Fabbian e Ndour ai lati di Mandragora a centrocampo, turno di riposo per Fagioli. Fortini, al posto di c Dodò rimasto a Firenze

    PROBABILI FORMAZIONI

    JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wdowik, Pelmard, B. Vital, Wojtuszek; Mazurek, Romanczuk; Nahuel Leiva, Pozo, Bazdar; Rallis. All. Siemieniec.

    FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli.

Arbitro: Sebastian Gishamer AUT Assistenti: Roland Riedel AUT e Santino Schreiner AUT Quarto uomo: Walter Altmann AUT Video Assistant Referee: Manuel Schuettengruber AUT Assistente Video Assistant Referee: Josef Spurny AUT

Febbraio 19, 2026
scritto daRedazione
Europa League – Giovedì 19/02/2026 – Playoff (Andata)

Febbraio 19, 2026

