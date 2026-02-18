Champions League ; Bodo Glimt -Inter 3-1

Dopo Juventie Atalanta anche l’Inbter incassa una sconfitta nell’andata playoff.3-1 a casa del Bodo Glimt.
Parte meglio il’Inter Lma al 20′ gli scandinavi passano in vantaggio con il gol di Fet su assist di tacco di Hogh. Il pareggio nerazzurro, dopo un palo di Darmian, arriva al 30′ con la girata in area di Pio Esposito.
A inizio ripresa, Lautar sfortunato centra un altro legno su assist di Pio Esposito poi tra il 61′ e il 64′ due colkpi micidiali dei norvegesi s: i piazza un tiro potente sotto la traversa per il 2 a 1 Hauge che con un potente sinistro sotto la traversa fa 2-1. Passano tre minuti ancora Hauge s’invola sul filo del fiuorigioco centra in area, poi serve Hogh che fa centro a porta vuota per il 3-1 finale. A San Siro nel match di ritorno il 24 febbario sarà durissima per l’Inter per volare agli ottavi di finale.
IL TABELLINO
BODO/GLIMT-INTER 3-1
Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin 6; Sjovold 67, Bjortuft 6,5, Gundersen 6 (44′ st Aleesami sv), Bjorkan 6,5; Evjen 6,5, Berg 6, Brunstad Fet 7 (34′ st Matatta sv); Blomberg 6 (33′ st Auklend 6), Hogh 8 (33′ st Helmersen 6), Hauge 7. A disp.: Lund, Sjonf, Nielsen, Saltnes, Klynge, Riisnæs, Bassi, Mikkelsen. All.: Knutsen 7,5
Inter (3-5-2): Sommer 5,5; Akanji 5,5, Acerbi 5, Bastoni 5; Darmian 5 (31′ st Luis Henrique 6), Mkhitaryan 5 (31′ st Zielinski 6), Barella 5 (44′ st Diouf sv), Sučić 5, Carlos Augusto 5,5; Esposito 6,5 (31′ st Bonny 6), Lautaro 5,5 (16′ st Thuram 5,5). A disp.: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Bisseck, Dimarco, Bovo. All.: Chivu 5
Arbitro: Siebert (Ger)
Marcatori: 20′ Fet (B), 30′ Esposito (I), 16′ st Hauge (B), 19′ st Høgh (B)
Ammoniti: Esposito (I), Blomberg (B)