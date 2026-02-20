Conference League , i risultati

Zrinjski Mostar-Crystal Palace 1-1
Marcatori: 44′ Sarr (C), 10′ st Abramovic (Z).
Noah-AZ Alkmaar 1-0
Marcatore: 8′ st Hambardzumyan (N).
Sigma Olomouc-Losanna 1-1
Marcatori: 22′ Butler-Oyedeji (L), 13′ st Sturm (S).
KuPS-Lech Poznan 0-2
Marcatori: 9′ Kozubal (L), 41′ Ismaheel (L).
Note: espulso Lutumba (K) al 12′.
Shkendija-Samsunspor 0-1
Marcatore: 32′ st Mouandilmandji (Sam).
Omonia-Rijeka 0-1
Marcatore: 42′ st Adu-Adjei (R).
Note: espulso Morchiladze (R) al 44′ st.
Drita-Celje 2-3
Marcatori: 19′ Kučys (C), 41′ Avdyli (C), 14′ st Krasniqi (D), 30′ st Balaj (D), 49′ st Poplatnik (C).