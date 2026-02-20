Sfondo scuro Sfondo chiaro
Tenni s Atp Doha: Sinner elimnato da Mensik
Conference League , i risultati

Conference League , i risultati

Febbraio 20, 2026
scritto daRedazione

Zrinjski Mostar-Crystal Palace 1-1

Marcatori: 44′ Sarr (C), 10′ st Abramovic (Z).

Noah-AZ Alkmaar 1-0

Marcatore: 8′ st Hambardzumyan (N).

Sigma Olomouc-Losanna 1-1

Marcatori: 22′ Butler-Oyedeji (L), 13′ st Sturm (S).

KuPS-Lech Poznan 0-2

Marcatori: 9′ Kozubal (L), 41′ Ismaheel (L).

Note: espulso Lutumba (K) al 12′.

Shkendija-Samsunspor 0-1

Marcatore: 32′ st Mouandilmandji (Sam).

Omonia-Rijeka 0-1

Marcatore: 42′ st Adu-Adjei (R).

Note: espulso Morchiladze (R) al 44′ st.

Drita-Celje 2-3

Marcatori: 19′ Kučys (C), 41′ Avdyli (C), 14′ st Krasniqi (D), 30′ st Balaj (D), 49′ st Poplatnik (C).

