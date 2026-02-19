Fiorentina, Vanoli:”faccio i complimenti a tutti i ragazzi”

Paolo Vanoli si gode la vittoria fuori casa con il Jagiellonia , e mette una seria ipotecaal passaggio ottavi di finae Conference League. Il tecnico al termine del match ai microfoni Sky Sport:” “Abbiamo dimostrato di tenere a questa competizione. Faccio i complimenti a tutti perché stasera abbiamo sudato e sofferto, questa sofferenza, come quella di Como, ci porterà fino in fondo in Serie A e Conference. Questo è lo spirito da mantenere per sopravvivere sappiamo il nostro cammino in campionato già dalla prossima sfida contro il Pisa “.