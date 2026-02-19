Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Europa League: Brann-Bologna 0-1, decide Castro Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Conferenece League:; Jagiellona-Fiorentima 0-3
Fiorentina, Vanoli:”faccio i complimenti a tutti i ragazzi”
Tenni s Atp Doha: Sinner elimnato da Mensik

Fiorentina, Vanoli:”faccio i complimenti a tutti i ragazzi”

Febbraio 19, 2026
scritto daRedazione

Paolo Vanoli si gode la vittoria fuori casa con il Jagiellonia , e mette una seria ipotecaal passaggio ottavi di finae Conference League. Il tecnico al termine del match ai microfoni Sky Sport:” “Abbiamo dimostrato di tenere a questa competizione. Faccio i complimenti a tutti perché stasera abbiamo sudato e sofferto, questa sofferenza, come quella di Como, ci porterà fino in fondo in Serie A e Conference. Questo è lo spirito da mantenere per sopravvivere sappiamo il nostro cammino in campionato già dalla prossima sfida contro il Pisa “.

Febbraio 19, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Conferenece League:; Jagiellona-Fiorentima 0-3

Febbraio 19, 2026
Articolo successivo

Tenni s Atp Doha: Sinner elimnato da Mensik

Febbraio 20, 2026

Recommended for You

Europa League- Conference League , le partite di oggi playoff

Conference League: Jagiellonia-Fiorentina, le probabili formazioni

Europa League – Giovedì 19/02/2026 – Playoff (Andata)