Bologna , Italiano:”non potevamo fare di più”

Vincenzo Italiano può godersi la vittoria seppur minia (1-0) fuori casa contro il Brann , nel match do andata playoffi Europa League. Il tecnico felsineo al termine della partita “Ci siamo adeguati a un terreno di gioco difficile, non potevamo fare di più e abbiamo cercare di non correre rischi. Molto positivo l’approccio giusto, speriamo di continuare così con grande attenzione in difesa. Siamo in vantaggio e speriamo di far bene al Dall’Ara, ultimamente è diventata una maledizione in casa. Ora dobbiamo continuare in campionato”.