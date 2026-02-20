Serie A: Sassuolo-Hellas Verona 3-0

Io primo match della a 26a giornata della Serie A sorride al Sassuolo , che abbatte le residue speranze del Verona di restare in Serie A.

Al Mapei Stadium i neroverdi suoperano gli scaligeri 3-0. In avvio gli emilianoirischino di passare in svantaggio , Idzes salva sula linea di porta , azione poi non convalidata per fallo di mano di Sarr . Al 40′ ineroverdi la sbloccano al 40′.: Laurienté, mette un pallone delizioso per Pinamonti e propizia l’1-0. Passano quattro minuti e e il Sassuolo raddoppia : Niasse travolge in area Berardi, calcio di rigore , Montipò para lo stesso Berardi fa centro sulla respinta. Nella ripresa il Verona con la forza di volnta , ma poca sostanza abbozza una reazione con Bowie e Al-Musrati, per poi deporre le ‘armi’ definitivamente al 62′ con la doppietta Berardi in ripartenza. Vince dunque 3-0 il Sassuolo, che sale a quota 35 punti ed è ottavo. Verona ultimissimo, invece, con 15 punti.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3) – Muric 6; Coulibaly 5 (36′ Romagna 6.5), Walukiewicz 6 (44′ st Pedro Felipe sv), Idzes 6.5, Garcia 6.5; Koné 6.5 (28′ st Iannoni 6), Lipani 6, Thorstvedt 5.5; Berardi 7, Pinamonti 6.5 (28′ st Nzola 6), Laurienté 6.5 (28′ st Fadera 6). A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Moro, Vranckx, Bakola. All. Grosso.

HELLAS VERONA (3-5-2) – Montipò 5.5; Bella-Kotchap 6, Nelsson 5, Edmundsson 5.; Bradaric 5.5 (28′ st Oyegoke 6), Niasse 5, Al-Musrati 4.5, Harroui 5.5 (37′ st Vermesan sv), Frese 5; Bowie 5.5 (37′ st Suslov sv), Sarr 5,5 (28′ st Mosquera 6). A disposizione: Perilli, Toniolo, Slotsager, Szimionas, Isaac, Cham, De Battisti, Peci, Monticelli. All. Sammarco.

Arbitro: Marinelli.

Marcatori: 40′ Pinamonti (S), 44′ e 17′ st Berardi (S).

Ammoniti: Coulibaly (S), Edmundsson (V), Al-Musrati (V), Walukiewicz (S).

Note: Montipò (V) para un rigore a Berardi (S) al 44′, poi il neroverde segna sulla respinta. Espulso Al-Musrati (V) al 40′ st.