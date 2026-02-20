Hellas Verona , Sammarco:”buono l’approccio,poi abbiamo comesso errori individuali grossolani”

Analisi sincera del ko del tecniuo svaligeroi Sammarco , dopo la sconfitta 3-0 a casa del Sassuolo:” Contro una squadra come il Sassuolo s gli errori i sono pagati a caro prezzo .La difficoltà non è solo tattica ma anche mentale, e in questa fase è importante restare uniti per cercare risultati. Il momento è complesso e servirà reagire nelle prossime partite, anche lavorando su aspetti mentali e di squadra.Dopo il 3-0 ha evidenziato errori individuali e la necessità di una reazione mentale e collettiva”.