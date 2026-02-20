Sassuolo, Berardi:”se non arriverà la convocazione tiferò Italia”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Febbraio 20, 2026
scritto daRedazione

Domenico Berardi , autore di una bella doppietta cnella sfida contro il Verona ha parlato a fine gara ai microfoni di Dazn. Su una coinvocazione in Nazional ha detto: “Dipende da me, cercherò di lavorare per meritarmi la convocazione. E se non arriverà tiferò per l’Italia”. Contento Fabio Grosso tecnico del Sassuolo: “Non era scontato che fossimo a questo punto con questa classifica. Abbiamo faticato all’inizio, della partita, ma poi alla fine sono state premiate le qualità dei nostri attaccanti”..

Febbraio 20, 2026
scritto daRedazione
