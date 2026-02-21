Atalanta – Napoli, le probabili formazioni e le statistiche tra azzzurri e la Dea

Domani Atalanta – Napoli , big-match della 26/esima giornata Serie A. Facciamo un pò di statistiche tra le due squadre .

Domencia 22 febbario , alle ore 15,00 Atalanta – Napoli, considerato il match clou della 26/esima giornata Serie A. Il Napoi per consolidare la terza poszione in classifica , la Dea per accorciare con l’obiettivo di un posto in in Europa.

La squadra di Conte da tenpo falcidiata dai tatissimi infortuni sta ritrovando l’assetto , grazie ancheall’apporto del nuovo acquisto di Alisson Santons , il brasiliano ha dimostrato buona velocità e doti tecniche , autore del pareggio 2-2 contro la Roma allo stadio Maradona Alisson si prepara a scendere in campo alla New Balnce Arenacon dal primo minuti. L’Atalanta , redcue dalla netta sconfitta 2-0 in quel di Dortmund contro il Borussia , nandata playoffi Champions League ,. Leultime.

Atalanta: inamovibile tra ipali Carnesecchi , Palladino è costretto a rinunciare sia a Raspadori che al belga De Ketelaere. Stessa difesa schierata a Dortmund ad accezione di Kolasinac, con Scalvini, Djimsiti e Ahanor. Inmancabile a cebtrocampo Ederson ,. De Roon , braccetti a destra Zappacosta e sinistra Bernasconi. Dietro l’unica puntra il montenegrino Krsdotic: Zalewski e Samardzic.

Napoli: pesante assenza di Scott McTominay , confermato tra i pali Milinkovic-Savic. Difesa a tre con Beukema, Buongiorno e Juan Jesus (il brasiuiano al rientro dopo la squalifica) e in tempo visto l’infortunio di Rrhamani. A centro campo braccetti di fascia: Gutierrez e Spinazzol , al centro Lobotka con Elmas, dcietro l’unica punta il danese Hojlund Vergara e Alisson.Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

NAPOLI (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spoinazzola ,Alissn Vergara; Hojlund. All. Conte.

Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova l’arbitro di Atalanta-Napoli,.I suoi assistenti saranno Dario Cecconi di Empoli e Davide Moro di Schio, IV ufficiale Luca Zufferli di Udine, V.A.R. Gianluca Aureliano di Bologna, A.V.A.R. Aleandro Di Paolo di Avezzano.

La gara tra Atalanta e Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l’app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà seguire la sfida in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

LE STATISCTICHE TRA ATALANTA E NAPOLI

Totale incontri ufficiali (tutte le competizioni): 41

Atalanta vittorie: 15

Napoli vittori 18

Pareggi: 8

Gol segnati: Atalanta 59 – Napoli 59 (pari reti totali)

In Serie A (solo campionato):

35 partite — Atalanta 13 vittorie, Napoli 17 vittorie, 5 pareggi.

Risultati recenti Serie A

Ecco gli scontri più importanti negli ultimi anni:

Data Partita Risultato

22/11/2025 Napoli vs Atalanta 3-1 Napoli

19/01/2025

Atalanta vs Napoli

2-3 Napoli

03/11/2024

Napoli vs Atalanta

0-3 Atalanta

30/03/2024

Napoli vs Atalanta

0-3 Atalanta

25/11/2023

Atalanta vs Napoli

1-2 Napoli

Nelle ultime stagioni Atalanta ha ottenuto due nette vittorie in trasferta a Napoli, mentre gli azzurri hanno prevalso nelle altre sfide più recenti.

Vittorie più significative

Miglior risultato Atalanta:

• Atalanta 5-1 Napoli – stagione 2007/08 (Serie A)

Miglior risultato Napoli:

• Napoli 4-1 Atalanta – stagione 2020/21

Trend e statistiche recenti

Nell’ultimo periodo (ultimi 6 H2H ufficiali in Serie A):

Il Napoli ha vinto più volte negli scontri diretti recenti, ma Atalanta ha inflitto due nette sconfitte a Napoli nelle stagioni 2023/24 e 2024/25.

Luoghi delle partite

Gewiss Stadium (Bergamo) – Atalanta casa: 8 vittorie, 8 pareggi, 3 sconfitte.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) – Napoli casa: 10 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte.

Riuepilogando

Il trend dei match tra Atalanta e Napoli praticamente risulta equilibrato, con Napoli leggermente avanti nel numero di vittorie totali in Serie A.

Ultimi incontri: entrambi hanno ottenuto risultati importanti — Atalanta ha vinto con un ampio margine in trasferta, Napoli ha avuto la meglio in altri scontri recenti.

Sui Gol e prestazioni: le ultime partite tra le due squadre spesso vedono almeno due o più gol nel risultato finale.