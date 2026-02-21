Milan , Allegri:” dimentichiamo ilComo , ora pensiamo al Parma”

Massimiliano Allegri in conferenza stanpa , alla vigilia del match che i Rossoneri affronteranno contro il Parma:” E’ molto importante restare concentrati. Più avanti andiamo, più le partite diventano importanti. Ci sono 39 punti a disposizione, speriamo di farne il più possibile. Parlare di quello che è successo col Como non ha più senso, pensiamo al Parma che è una squadra ben organizzata; ha vinto diverse partite in trasferta, sono organizzati in difesa, hanno buona qualità tecnica. Bisognerà avere rispetto”.