Serie A , primo tempo: Juventus-Como 0-1 Leggi ora
Milano-Cortina : Italia , doppietta nello skicross
Milan , Allegri:" dimentichiamo ilComo , ora pensiamo al Parma"
Roma, Gasperini:"Dybala e Soulè domani non saranno della partita contro la Crmonese"

Milan , Allegri:” dimentichiamo ilComo , ora pensiamo al Parma”

Febbraio 21, 2026
scritto daRedazione

Massimiliano Allegri in conferenza stanpa , alla vigilia del match che i Rossoneri affronteranno contro il Parma:" E' molto importante restare concentrati. Più avanti andiamo, più le partite diventano importanti. Ci sono 39 punti a disposizione, speriamo di farne il più possibile. Parlare di quello che è successo col Como non ha più senso, pensiamo al Parma che è una squadra ben organizzata; ha vinto diverse partite in trasferta, sono organizzati in difesa, hanno buona qualità tecnica. Bisognerà avere rispetto".

Febbraio 21, 2026
scritto daRedazione
Milano-Cortina : Italia , doppietta nello skicross

Febbraio 21, 2026
Roma, Gasperini:"Dybala e Soulè domani non saranno della partita contro la Crmonese"

Febbraio 21, 2026

