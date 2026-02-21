Roma, Gasperini:”Dybala e Soulè domani non saranno della partita contro la Crmonese”

E’ stato più che categorico Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match contro la XCrmonese sulle condizioni dell’attacabte Paulo Dybal:” Paulo domani non farà parte della partita, si sta allenando nel recupero , ma risente ancora di un piccolo pronlema .Roma Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita casalinga contro la Cremonese.Il tecnico giallorosso ha poi aggiunto:_” anche Soulè , fermo per tutta la settimana non sarà del matcjh”.