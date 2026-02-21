Sfondo scuro Sfondo chiaro
Milan , Allegri:" dimentichiamo ilComo , ora pensiamo al Parma"
Roma, Gasperini:”Dybala e Soulè domani non saranno della partita contro la Crmonese”

Febbraio 21, 2026
scritto daRedazione

E’ stato più che categorico Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match contro la XCrmonese sulle condizioni dell’attacabte Paulo Dybal:” Paulo domani non farà parte della partita, si sta allenando nel recupero , ma risente ancora di un piccolo pronlema .Roma Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita casalinga contro la Cremonese.Il tecnico giallorosso ha poi aggiunto:_” anche Soulè , fermo per tutta la settimana non sarà del matcjh”.

Febbraio 21, 2026
scritto daRedazione
Milan , Allegri:" dimentichiamo ilComo , ora pensiamo al Parma"

Febbraio 21, 2026

