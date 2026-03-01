Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , primo tempo: Roma-Juventus 1-0 , Wesley
Serie A , finale: Torino-Lazio 2-0 , Simeone , Zapata
Serie B , tutti i risultati 27/esima Giornata
Serie A: Simeone - Zapata , Torino- Lazio 2-0

Serie B , tutti i risultati 27/esima Giornata

Marzo 1, 2026
scritto daRedazione

Serie B – risultati 27a Giornata

Venerdì 27 febbraio 2026

Monza-Virtus Entella (19:00) 2-0

63’ Azzi (M). 90’+1’ Pessina (M)

Sampdoria-Bari (21:00) 0-2

26’ Moncini (S), 90’ Bellomo (S)

Sabato 28 febbraio 2026

Empoli-Cesena (15:00) 1-1 H

29’ Shpendi (C), 71’ Fila (E)

Modena-Padova (15:00) 1-2

8’ Lasagna (P), 14’ Faedo (P), 56’ Zanimacchia (M)

Südtirol-Venezia (15:00) 1-1

47’ Merkaj (S), 54’ Hainaut (V)

Spezia-Reggiana (17:15) 0-1

40’ Novakovich (R)

Avellino-Juve Stabia (19:30) 0-0

Domenica 1 marzo 2026

Catanzaro-Frosinone (15:00) 2-2

45’+2’ Frosinini (C), 46’ Liberali (C), 50’ Cichella (F), 67’ Fiori (F)

Pescara-Palermo (15:00) 2-1

47” Pohjanpalo (PA), 55’ Insigne (PE), 87’ Meazzi (PE)

Mantova-Carrarese (17:15) 1-0

1’ Bragantini (M)

Classifica

Venezia 57

Monza 57

Frosinone 54

Palermo 51

Catanzaro 45

Modena 43

Juve Stabia 39

Cesena 38

Südtirol 34

Padova 33

Empoli 31

Carrarese 30

Avellino 30

Reggiana 29

Sampdoria 29

Mantova 26

Spezia 25

Virtus Entella 25

Bari 25

Pescara 21

Prossimo turno – 28a Giornata

Martedì 3 marzo 2026

Padova-Spezia (19:00)

Cesena-Monza (20:00)

Reggiana-Südtirol (20:00)

Venezia-Avellino (20:00)

Virtus Entella-Modena (20:00)

Mercoledì 4 marzo 2026

Carrarese-Catanzaro (19:00)

Bari-Empoli (20:00)

Frosinone-Pescara (20:00)

Juve Stabia-Sampdoria (20:00)

Palermo-Mantova (20:00)

