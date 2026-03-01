Serie B , tutti i risultati 27/esima Giornata

Serie B – risultati 27a Giornata
Venerdì 27 febbraio 2026
Monza-Virtus Entella (19:00) 2-0
63’ Azzi (M). 90’+1’ Pessina (M)
Sampdoria-Bari (21:00) 0-2
26’ Moncini (S), 90’ Bellomo (S)
Sabato 28 febbraio 2026
Empoli-Cesena (15:00) 1-1 H
29’ Shpendi (C), 71’ Fila (E)
Modena-Padova (15:00) 1-2
8’ Lasagna (P), 14’ Faedo (P), 56’ Zanimacchia (M)
Südtirol-Venezia (15:00) 1-1
47’ Merkaj (S), 54’ Hainaut (V)
Spezia-Reggiana (17:15) 0-1
40’ Novakovich (R)
Avellino-Juve Stabia (19:30) 0-0
Domenica 1 marzo 2026
Catanzaro-Frosinone (15:00) 2-2
45’+2’ Frosinini (C), 46’ Liberali (C), 50’ Cichella (F), 67’ Fiori (F)
Pescara-Palermo (15:00) 2-1
47” Pohjanpalo (PA), 55’ Insigne (PE), 87’ Meazzi (PE)
Mantova-Carrarese (17:15) 1-0
1’ Bragantini (M)
Classifica
Venezia 57
Monza 57
Frosinone 54
Palermo 51
Catanzaro 45
Modena 43
Juve Stabia 39
Cesena 38
Südtirol 34
Padova 33
Empoli 31
Carrarese 30
Avellino 30
Reggiana 29
Sampdoria 29
Mantova 26
Spezia 25
Virtus Entella 25
Bari 25
Pescara 21
Prossimo turno – 28a Giornata
Martedì 3 marzo 2026
Padova-Spezia (19:00)
Cesena-Monza (20:00)
Reggiana-Südtirol (20:00)
Venezia-Avellino (20:00)
Virtus Entella-Modena (20:00)
Mercoledì 4 marzo 2026
Carrarese-Catanzaro (19:00)
Bari-Empoli (20:00)
Frosinone-Pescara (20:00)
Juve Stabia-Sampdoria (20:00)
Palermo-Mantova (20:00)