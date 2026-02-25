Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League , primo tempo: Atalanta – Borussia D. 2-0. 5′ Scamacca . 44′ Zappacosta
Serie A ENILIVE , designazioni 27/esima Giornata
Serie BKT , designazioni 27/esima Giornata
Champions League , primo tempo: Atalanta - Borussia D. 2-0. 5' Scamacca . 44' Zappacosta

Serie BKT , designazioni 27/esima Giornata

Febbraio 25, 2026
scritto daRedazione

MONZA – VIRTUS ENTELLA Venerdì 27/02 h. 19:00

ALLEGRETTA

BIFFI – PISTARELLI

IV:      PASCULLI

VAR:  RUTELLA

AVAR:   MERAVIGLIA

SAMPDORIA – BARI Venerdì 27/02 h. 21:00

PERENZONI

DI GIACINTO – EL FILALI

IV:      ZANOTTI

VAR:   CAMPLONE

AVAR:    MANGANIELLO

EMPOLI – CESENA h. 15:00

PEZZUTO (foto)

NIEDDA – PASCARELLA

IV:       LIOTTA

VAR:  MONALDI

AVAR:    PAGANESSI

MODENA – PADOVA h. 15:00

CALZAVARA

VOTTA – GRASSO

IV:     CARUSO  

VAR:   COSSO

AVAR:    NASCA

SUDTIROL – VENEZIA h. 15:00

LA PENNA

LAUDATO – REGATTIERI

IV:      DI MARCO

VAR:   SANTORO

AVAR:    GIUA

SPEZIA – REGGIANA h. 17:15

ZUFFERLI

DI GIOIA – CATALLO

IV:     PICCININI

VAR: BARONI

AVAR: GUALTIERI

AVELLINO – JUVE STABIA h. 19:30

FERRIERI CAPUTI

PALERMO – BITONTI

IV:     ARENA

VAR:    PRONTERA

AVAR:     DEL GIOVANE

CATANZARO – FROSINONE Domenica 01/03 h. 15:00

GALIPO’

BAHRI – GIUGGIOLI

IV:     RISPOLI

VAR:     SERRA

AVAR:      MARINI

PESCARA – PALERMO Domenica 01/03 h. 15:00

MARESCA

MINIUTTI – PRESSATO

IV:       TROPIANO

VAR:     VOLPI (ON ITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR: DIONISI (ON ITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

MANTOVA – CARRARESE Domenica 01/03 h. 17:15

TURRINI

FONTANI – COLAIANNI

IV:       CREZZINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:   GARIGLIO

Febbraio 25, 2026
scritto daRedazione
Serie A ENILIVE , designazioni 27/esima Giornata

Febbraio 25, 2026
Champions League , primo tempo: Atalanta - Borussia D. 2-0. 5' Scamacca . 44' Zappacosta

Febbraio 25, 2026

