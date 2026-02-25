Serie BKT , designazioni 27/esima Giornata

MONZA – VIRTUS ENTELLA Venerdì 27/02 h. 19:00
ALLEGRETTA
BIFFI – PISTARELLI
IV: PASCULLI
VAR: RUTELLA
AVAR: MERAVIGLIA
SAMPDORIA – BARI Venerdì 27/02 h. 21:00
PERENZONI
DI GIACINTO – EL FILALI
IV: ZANOTTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MANGANIELLO
EMPOLI – CESENA h. 15:00
PEZZUTO (foto)
NIEDDA – PASCARELLA
IV: LIOTTA
VAR: MONALDI
AVAR: PAGANESSI
MODENA – PADOVA h. 15:00
CALZAVARA
VOTTA – GRASSO
IV: CARUSO
VAR: COSSO
AVAR: NASCA
SUDTIROL – VENEZIA h. 15:00
LA PENNA
LAUDATO – REGATTIERI
IV: DI MARCO
VAR: SANTORO
AVAR: GIUA
SPEZIA – REGGIANA h. 17:15
ZUFFERLI
DI GIOIA – CATALLO
IV: PICCININI
VAR: BARONI
AVAR: GUALTIERI
AVELLINO – JUVE STABIA h. 19:30
FERRIERI CAPUTI
PALERMO – BITONTI
IV: ARENA
VAR: PRONTERA
AVAR: DEL GIOVANE
CATANZARO – FROSINONE Domenica 01/03 h. 15:00
GALIPO’
BAHRI – GIUGGIOLI
IV: RISPOLI
VAR: SERRA
AVAR: MARINI
PESCARA – PALERMO Domenica 01/03 h. 15:00
MARESCA
MINIUTTI – PRESSATO
IV: TROPIANO
VAR: VOLPI (ON ITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: DIONISI (ON ITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
MANTOVA – CARRARESE Domenica 01/03 h. 17:15
TURRINI
FONTANI – COLAIANNI
IV: CREZZINI
VAR: GHERSINI
AVAR: GARIGLIO