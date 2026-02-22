Serie B , risultati 26/esima Giornata

Serie B – risultati 26a Giornata
Venerdì 20 febbraio 2026
Frosinone-Empoli (20:30) 2-2
18’ Shpendi (E), 45’+1’ Ghedjemis (F), 54’ Shpendi (E), 60’ Koutsoupias (F)
Sabato 21 febbraio 2026
Mantova-Sampdoria (15:00) 2-1 HIGHLIGHTS
14’ Begic (S), 65’ Bragantini (M), 78’ Bragantini (M)
Padova-Bari (15:00) 1-1
13’ Di Mariano (P), 45’+1’ Piscopo (B)
Palermo-Südtirol (15:00) 3-0
21’ Pohjanpalo (P), 38’ Le Douaron (P), 52’ Ceccaroni (P)
Venezia-Pescara (15:00) 3-2
18’ Di Nardo (P), 41’ Adorante (V), 45’+1’ Yeboah (V), 58’ Di Nardo (P), 76’ Hainaut (V)
Virtus Entella-Catanzaro (15:00) 1-3
45’+2’ Favasuli (C), 68’ Petriccione (C), 70’ Franzoni (VE), 74’ Pompetti (C)
Cesena-Spezia (17:15) 2-3
4’ Shpendi (C), 17’ Artistico (S), 53’ Berti (C), 67’ Aurelio (S), 75’ Artistico (S)
Carrarese-Monza (19:30) 0-1
49’ Hernani (M)
Domenica 22 febbraio 2026
Juve Stabia-Modena (15:00) 1-2
4’ Zanimacchia (M), 23’ Zampano (M), 74’ Mosti (JS)
Reggiana-Avellino (17:15)
Classifica
Venezia 56
Monza 54
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 43
Juve Stabia 38
Cesena 37
Südtirol 33
Empoli 30
Carrarese 30
Padova 30
Sampdoria 29
Avellino 28
Mantova 26
Reggiana 25
Spezia 25
Virtus Entella 25
Bari 22
Pescara 18
Prossimo turno – 27ª Giornata
Venerdì 27 febbraio 2026
Monza-Virtus Entella (19:00)
Sampdoria-Bari (21:00)
Sabato 28 febbraio 2026
Empoli-Cesena (15:00)
Modena-Padova (15:00)
Südtirol-Venezia (15:00)
Spezia-Reggiana (17:15)
Avellino-Juve Stabia (19:30)
Domenica 1 marzo 2026
Catanzaro-Frosinone (15:00)
Pescara-Palermo (15:00)
Mantova-Carrarese (17:15)