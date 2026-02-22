Colpo grosso delParma a San Siro. Milan sconfitto 1-0

Il MIan cade a San Siro 1 -0 sconfitto da un Parma più cinico che concreto. Nella rirpesa i Ducali hanno sfruttato nun calcio d’angolo andando a segno con un colpodi teta di Trolio , La squadra di Cuesta porta a casa l’intera posta. Milan a-10 dall’Inter . Parma un bel salto in classifica perla salvezza.

Allegri suqlaificato , in panchina il vice Landucci . Alla fine il Milan ha attaccato , la sfortuna ha negato il vantaggio aLeao , con il palo centrato e con Corvi battuto , ma a festeggiare a San Siro è il Parma di Cuesta, grazie al gol nella rirpesa (contestatissimo) dai Rossoneri da calcio d’angolo Troilo buca Maigan.

Il Parma inizia bene e già al primo minuto si rndepericoloso con Pellegrino , a girata in area dell’argentino deviata e di poco a lato.

Milan sfortunato perchè dopo pochi minuti Loftus-Cheek costretto a lasciare il trerreno di gioco Pdopo uno scontro con ilpoetire Corvi al 10′, entra Jashari.

I Rossoneri noin demordono eci porovano a passare in vantaggio , ottime le occasioni per Pulisic non finalizzate dall’americano, e prima dell’intervallo la più ghiotta si divora il possibile vantaggio. Nel finale di gara arriuva la doccia gelata per i tifosi preseti sugli spalti dello stadio di San Siro: angolo e colpo di testa di Troilo che fa 1-0. L’abtiro I Piccinini annulla, ma viene richiamato al Var: e dopo la revizione al video non viene ravvistao alcun fallo di Valenti e di Troilo. Gli utimi assalti dei Rossoneri soni di orgolio e non di testa . l Parma sale a quota 32 e blindando la salvezza. Il Milan si ferma ed è a-10 dall’Inter capolista.

IL TABELLINO

MILAN-PARMA 0-1

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (40′ st Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (11′ Jashari, 40′ st Nkunku), Modric, Rabiot, Estupinan (19′ st Pavlovic); Pulisic (17′ st Füllkrug), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Fofana, Odogu, Gabbia. All.: Allegri

Parma (3-5-1-1): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (15′ st Nicolussi Caviglia), Keita, Ordonez (14′ st Sørensen), Valeri; Strefezza (31′ st Ondrejka); Pellegrino (48′ st Estévez). A disp.: Rinaldi, Casentini, Oristanio, Elphege, Cremaschi, Carboni, Drobnic, Mena. All.: Cuesta

Arbitro: Piccinini

Marcatore: 35′ st Troilo

Ammoniti: Saelemaekers (M), Troilo (P), Leão (M)