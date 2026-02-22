Sei Nazioni: la Francia supera l’Italia 26-8 in una sfida intensa

Nel terzo turno del Sei Nazioni, la Nazionale di rugby della Francia ha battuto l’Italia 26-8 al termine di una partita combattuta e ricca di emozioni.

(Sergio Mastino) – Davanti a uno stadio gremito, le due squadre hanno dato vita a un confronto fisico e spettacolare, confermando la crescita del movimento rugbistico europeo.

Primo tempo equilibrato

L’Italia è partita con grande determinazione, mostrando solidità in difesa e aggressività nei punti d’incontro. Gli Azzurri hanno saputo mettere pressione ai Bleus, sfruttando il gioco al piede e cercando di limitare la velocità degli avversari. La Francia, dal canto suo, ha risposto con la qualità del proprio reparto arretrato e con una mischia ordinata efficace, riuscendo a colpire nei momenti chiave.

Il primo tempo si è chiuso con un punteggio ravvicinato, segno di un equilibrio in campo e di una sfida giocata sul filo dei dettagli.

La svolta nella ripresa

Nella seconda frazione la Francia ha alzato il ritmo, trovando maggiore continuità offensiva. La profondità della rosa e l’esperienza internazionale hanno fatto la differenza: una serie di fasi rapide e ben orchestrate hanno portato alla meta decisiva che ha spezzato l’equilibrio.

L’Italia ha comunque mostrato segnali incoraggianti, reagendo con orgoglio e trovando punti preziosi che testimoniano i progressi compiuti negli ultimi anni nel torneo.

Con questa vittoria, la Francia resta in corsa per le prime posizioni del Sei Nazioni, confermandosi tra le favorite del torneo. Per l’Italia, nonostante la sconfitta, arrivano indicazioni positive: organizzazione, intensità e spirito di squadra sono basi solide su cui costruire i prossimi impegni.

Il cammino nel Sei Nazioni è ancora lungo, ma la sfida tra Francia e Italia ha offerto spettacolo e segnali importanti per il futuro di entrambe le nazionali.