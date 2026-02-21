Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: Mkhitaryan-Akanji , Lecce-Inter 0-2
Serie A, Cagliari -Lazio 0-0
Baske : la Bertram batte la Virtus e vola in finale Coppa Italia contro l'Olimpia

Serie A, Cagliari -Lazio 0-0

Febbraio 21, 2026
Redazione

Alla Unipo Domus Cagliari-Lazio nella sfida della 26ᵃ giornata di Serie A non vanno oltre lo 0-0 .

E’ stata una partita molto combattuta ma povera di occasioni da rete. I rossoblù, padroni di casa, cercano di sfruttare la spinta della curva e mettono in difficoltà gli ospiti in alcuni frangenti, ma alla fine il risultato non si sblocca. La gara si snoda su ritmi intensi, con il Cagliari che nel primo tempo trova una buona chance con Zé Pedro che colpisce un palo, mentre la Lazio prova a rispondere soprattutto con azioni manovrate senza però impensierire seriamente la difesa avversaria. Nel finale, però, i rossoblù finiscono in inferiorità numerica: Yerry Mina viene espulso per doppia ammonizione e lascia la squadra in dieci uomini nella fase cruciale. La Lazio ci prova ma non riesce a trovare il gol. È un punto che muove la classifica per entrambe le squadre: il Cagliari allunga leggermente sulla zona retrocessione, mentre la Lazio resta attaccata al treno per le posizioni europee.

Febbraio 21, 2026
Redazione
Serie A: Mkhitaryan-Akanji , Lecce-Inter 0-2

Febbraio 21, 2026
Baske : la Bertram batte la Virtus e vola in finale Coppa Italia contro l'Olimpia

Febbraio 21, 2026

