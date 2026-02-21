Serie A: Mkhitaryan- Diouf , Lecce-Inter 0-2

L’Inter riporta tre punti dalla difficile trasferta al Via del Mare di Lecce , grazie ai gol nel secondo tempo di Mkhitaryan e Diouf , entrambi entrato dalla panchina

Chivu cjiera Espostito-Thuram in coppia d’attacco, dcon Frattesi a entrocampo insieme a Zielinki. I nerazzurri iniziano martellando nella’area del Lecce . Falcone si dve superare in un paio di interventi spettacolari, Qualche accenno in ripartenza dei salentini , senza mai impegnare Sommer. Più Inter che Lecce nel primo tempo, e si va al riposo sullo 0-0.

Nella rirpesa la musica non cambia è sempre l’Inter a comandare il gioco: Di Marco va in gol su cross rasoterra di Thuram , il Var annulla perfuorigioco del francese. Chivu chiama i cambi dentro Mikhitarian e Bonny , fuori Thuram e Susic. Al 75′ l’Inter passa in vantaggio: angolo di Di Marco e l’armeno di piatto liberissimo a calciare batte Falcone che tocca la palla ma non riesce a deviarla. Occasionissima per Di Marco per il raddoppio , due volte Falcone dice di no. Il raddoppio all’81’ con il nuovo entrato Diouf di testa su ancgolo di Di Marco. Si spengono le speranze del Lecce. L’Inter dopo la sconfitta in Champions contro il Bodo Glimt rialza la testa in campionato. Nerazzurri a+10 sul Milan .