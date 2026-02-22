Milano -Cortina 2026 , il medagliere dell’Italia

Le medaglie vinte dall’Italia ai Giochi di Milano Cortina
L’Italia ai Giochi di Milano Cortina finora ha collezionato in totale 30 medaglie, così divise:
10 ori
6 argenti
14 bronzi
Nel dettaglio:
Medaglie d’oro:
- Francesca Lollobrigida (Pattinaggio di velocità su ghiaccio – 3000 metri)
- Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel con Chiara Betti e Luca Spechenhauser (Short track – staffetta mista)
- Andrea Voetter e Marion Oberhofer (Slittino – doppio femminile)
- Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (Slittino – doppio maschile)
- Federica Brignone (Sci alpino – Super G femminile)
- Francesca Lollobrigida (Pattinaggio di velocità su ghiaccio – 5000 metri)
- Federica Brignone (Sci alpino – Slalom Gigante femminile)
- Lisa Vittozzi (Biathlon – Inseguimento femminile)
- Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti (Pattinaggio di velocità Inseguimento a squadre uomini)
- Simone Deromedis (Freestyle – Ski cross maschile)
Medaglie d’argento:
- Giovanni Franzoni (Sci alpino – discesa libera)
- Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi (Staffetta mista biathlon)
- Arianna Fontana (Short track – 500m)
- Michela Moioli e Lorenzo Sommariva (Snowboard – Cross a squadre miste)
- Arianna Sighel, Elisa Confortola, Arianna Fontana e Chiara Betti (Staffetta femminile 3000 metri short track)
- Federico Tomasoni (Freestyle – Ski cross maschile)
Medaglie di bronzo:
- Dominik Paris (Sci alpino – discesa libera)
- Sofia Goggia (Sci alpino – discesa libera)
- Lucia Dalmasso (Snowboard – parallelo)
- Riccardo Lorello (Pattinaggio di velocità su ghiaccio – 5000 metri)
- Dominik Fischnaller (Slittino – singolo maschile)
- Team event di pattinaggio di figura
- Stefania Constantini e Amos Mosaner (Curling – doppio misto)
- Verena Hofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Marion Oberhofer (Slittino – staffetta a squadre)
- Michela Moioli (snowboard cross)
- Staffetta maschile 4×7,5 km sci di fondo (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino)
- Flora Tabanelli (Sci acrobatico Freeski big air donne)
- Federico Pellegrino ed Elia Barp (team sprint di fondo maschile)
- Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli (staffetta maschile short track 5000 m)
- Andrea Giovannini (mass start pattinaggio di velocità)
Classifica Medagliere
- Norvegia – 40 medaglie (18 oro, 11 argento, 11 bronzo)
- Stati Uniti – 32 medaglie (11 oro, 12 argento, 9 bronzo)
- Paesi Bassi – 20 medaglie (10 oro, 7 argento, 3 bronzo)
- ITALIA – 30 medaglie (10 oro, 6 argento, 14 bronzo)
- Francia – 23 medaglie (8 oro, 9 argento, 6 bronzo)
- Germania – 24 medaglie (7 oro, 9 argento, 8 bronzo)
- Svizzera – 20 medaglie (6 oro, 8 argento, 6 bronzo)
- Svezia – 16 medaglie (6 oro, 6 argento, 4 bronzo)
- Austria- 18 medaglie (5 oro, 8 argento, 5 bronzo)
- Giappone – 24 medaglie (5 oro, 7 argento, 12 bronzo)
- Canada – 20 medaglie (5 oro, 6 argento, 9 bronzo)
- Cina – 13 medaglie (4 oro, 3 argento, 6 bronzo)
- Repubblica di Corea – 10 medaglie (3 oro, 4 argento, 3 bronzo)
- Australia – 6 medaglie (3 oro, 2 argento, 1 bronzo)
- Regno Unito – 3 medaglie (3 oro, 0 argento, 0 bronzo)
- Cechia – 5 medaglie (2 oro, 2 argento, 1 bronzo)
- Slovenia – 4 medaglie (2 oro, 1 argento, 1 bronzo)
- Spagna – 3 medaglie (1 oro, 0 argento, 2 bronzo)
- Brasile – 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)
- Kazakistan – 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)
- Polonia – 4 medaglie (0 oro, 3 argento, 1 bronzo)
- Nuova Zelanda – 3 medaglie (0 oro, 2 argento, 1 bronzo)
- Finlandia – 5 medaglie (0 oro, 1 argento, 4 bronzo)
- Lettonia – 2 medaglie (0 oro, 1 argento, 1 bronzo)
- Danimarca – 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)
- Estonia – 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)
- Georgia – 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)
- Bulgaria – 2 medaglie (0 oro, 0 argento, 2 bronzo)
- Belgio – 1 medaglia (0 oro, 0 argento, 1 bronzo)