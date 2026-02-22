Milano -Cortina 2026 , il medagliere dell’Italia

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Calcio Tavolo: ilperugino Cesare Santanicchia finalista ai campionati italiani di Reggio Emilia

Febbraio 22, 2026
scritto daRedazione

Le medaglie vinte dall’Italia ai Giochi di Milano Cortina

L’Italia ai Giochi di Milano Cortina finora ha collezionato in totale 30 medaglie, così divise:

10 ori

6 argenti

14 bronzi

Nel dettaglio:

Medaglie d’oro:

  • Francesca Lollobrigida (Pattinaggio di velocità su ghiaccio – 3000 metri)
  • Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel con Chiara Betti e Luca Spechenhauser (Short track – staffetta mista)
  • Andrea Voetter e Marion Oberhofer (Slittino – doppio femminile)
  • Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (Slittino – doppio maschile)
  • Federica Brignone (Sci alpino – Super G femminile)
  • Francesca Lollobrigida (Pattinaggio di velocità su ghiaccio – 5000 metri)
  • Federica Brignone (Sci alpino – Slalom Gigante femminile)
  • Lisa Vittozzi (Biathlon – Inseguimento femminile)
  • Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti (Pattinaggio di velocità Inseguimento a squadre uomini)
  • Simone Deromedis (Freestyle – Ski cross maschile)

Medaglie d’argento:

  • Giovanni Franzoni (Sci alpino – discesa libera)
  • Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi (Staffetta mista biathlon)
  • Arianna Fontana (Short track – 500m)
  • Michela Moioli e Lorenzo Sommariva (Snowboard – Cross a squadre miste)
  • Arianna Sighel, Elisa Confortola, Arianna Fontana e Chiara Betti (Staffetta femminile 3000 metri short track)
  • Federico Tomasoni (Freestyle – Ski cross maschile)

Medaglie di bronzo:

  • Dominik Paris (Sci alpino – discesa libera)
  • Sofia Goggia (Sci alpino – discesa libera)
  • Lucia Dalmasso (Snowboard – parallelo)
  • Riccardo Lorello (Pattinaggio di velocità su ghiaccio – 5000 metri)
  • Dominik Fischnaller (Slittino – singolo maschile)
  • Team event di pattinaggio di figura
  • Stefania Constantini e Amos Mosaner (Curling – doppio misto)
  • Verena Hofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Marion Oberhofer (Slittino – staffetta a squadre)
  • Michela Moioli (snowboard cross)
  • Staffetta maschile 4×7,5 km sci di fondo (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino)
  • Flora Tabanelli (Sci acrobatico Freeski big air donne)
  • Federico Pellegrino ed Elia Barp (team sprint di fondo maschile)
  • Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli (staffetta maschile short track 5000 m)
  • Andrea Giovannini (mass start pattinaggio di velocità)

Classifica Medagliere

  1. Norvegia – 40 medaglie (18 oro, 11 argento, 11 bronzo)
  2. Stati Uniti – 32 medaglie (11 oro, 12 argento, 9 bronzo)
  3. Paesi Bassi – 20 medaglie (10 oro, 7 argento, 3 bronzo)
  4. ITALIA – 30 medaglie (10 oro, 6 argento, 14 bronzo)
  5. Francia – 23 medaglie (8 oro, 9 argento, 6 bronzo)
  6. Germania – 24 medaglie (7 oro, 9 argento, 8 bronzo)
  7. Svizzera – 20 medaglie (6 oro, 8 argento, 6 bronzo)
  8. Svezia – 16 medaglie (6 oro, 6 argento, 4 bronzo)
  9. Austria- 18 medaglie (5 oro, 8 argento, 5 bronzo)
  10. Giappone – 24 medaglie (5 oro, 7 argento, 12 bronzo)
  11. Canada – 20 medaglie (5 oro, 6 argento, 9 bronzo)
  12. Cina – 13 medaglie (4 oro, 3 argento, 6 bronzo)
  13. Repubblica di Corea – 10 medaglie (3 oro, 4 argento, 3 bronzo)
  14. Australia – 6 medaglie (3 oro, 2 argento, 1 bronzo)
  15. Regno Unito – 3 medaglie (3 oro, 0 argento, 0 bronzo)
  16. Cechia – 5 medaglie (2 oro, 2 argento, 1 bronzo)
  17. Slovenia – 4 medaglie (2 oro, 1 argento, 1 bronzo)
  18. Spagna – 3 medaglie (1 oro, 0 argento, 2 bronzo)
  19. Brasile – 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)
  20. Kazakistan – 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)
  21. Polonia – 4 medaglie (0 oro, 3 argento, 1 bronzo)
  22. Nuova Zelanda – 3 medaglie (0 oro, 2 argento, 1 bronzo)
  23. Finlandia – 5 medaglie (0 oro, 1 argento, 4 bronzo)
  24. Lettonia – 2 medaglie (0 oro, 1 argento, 1 bronzo)
  25. Danimarca – 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)
  26. Estonia – 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)
  27. Georgia – 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)
  28. Bulgaria – 2 medaglie (0 oro, 0 argento, 2 bronzo)
  29. Belgio – 1 medaglia (0 oro, 0 argento, 1 bronzo)
