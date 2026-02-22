Calcio Tavolo: ilperugino Cesare Santanicchia finalista ai campionati italiani di Reggio Emilia

Sabato 21 Febbraio presso la sede di Ferro di Cavallo si è svolto il regionale di calcio tavolo categoria Veteran valida per la qualificazione alla finale ai prossimi campionati italiani individuali che si svolgeranno a Reggio Emilia presso Subbuteoland.

Al Torneo hanno partecipato i migiori giocatori umbri di categoria: I fratelli Mattiangeli e Arca da Terni e i perugini Belloni, Flamini e Santanicchia. Alla fine è stato priprio Santinicchia ad aggiudicarsi aggiudicato il titolo di campione umbro 2026 battendo in finale per 2-1 il bravissimo Francesco Mattiangeli.

I due avevano superato in semifinale rispettivamente Fabio Belloni alla s.d. Per 2-1 e Stefano Flamini per 4-2.

Buona anche la prestazione di Alessandro Arca e Federico Mattiangeli.

L’Umbria si conferma essere una delle regioni più competitiva dell’intero circuito FISCT e detentrice del trofeo delle regioni.

Nella foto il vincitore Cesare Santanicchia in forza al Subbuteo club Sombrero di San Miniato