Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale: Lecce -Inter 0-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Calcio Tavolo: ilperugino Cesare Santanicchia finalista ai campionati italiani di Reggio Emilia
Calcio Serie C : risultati e classifiche Gironi A, B e C 9^ Giornata di ritorno

Calcio Serie C : risultati e classifiche Gironi A, B e C 9^ Giornata di ritorno

Febbraio 22, 2026
scritto daRedazione

Giornata di ritorno

GIRONE A

9 ° Giornata di ritorno 20-21-22-23 FEBBRAIO
RISULTATI
LECCOALBINILEFFE 00
TRIESTINACITTADELLA23
LUMEZZANEDOLOMITI 00
NOVARAGIANA31
RENATEINTER U2321
V.VERONAVICENZAlunedi ore 20.3000
ARZIGNANOOSPITALETTO 00
ALCIONEPERGOLETTESE10
U.BRESCIAPRO PATRIA 00
PRO VERCELLITRENTO 00

CLASSIFICA
VICENZA66
BRESCIA50
LECCO49
ALCIONE46
CITTADELLA45
RENATE45
TRENTO44
INTER40
PRO VERCELLI38
LUMEZZANE36
NOVARA35
GIANA35
ALBINOLEFFE33
ARZIGNANO30
OSPITALETTO29
DOLOMITI29
PERGOLETTESE26
V.VERONA20
PRO PATRIA16
TRIESTINA (-23 )4

GIRONE B

       9° Giornata di ritorno 20-21-22-23 FEBBRAIO
 RISULTATI
GUBBIOAREZZO01
PONTEDERAASCOLI 00
CARPIBRA 00
TERNANAFORLIlunedi ore 20.3000
PIANESEGUDONIA00
CAMPOBASSOJUVENTUS N. 00
XPERUGIARiposa;00
LIVORNOPINETO10
RAVENNASAMBEN.10
TORRESV.PESARO00
CLASSIFICA
AREZZO62 
RAVENNA55
ASCOLI50
JUVENTUS39
PIANESE38
PINETO36
TERNANA(-5)36
CAMPOBASSO(-2)36
LIVORNO34
GUBBIO33
V.PESARO32
GUIDONIA32
FORLI30
CARPI29
BRA25
TORRES25
PERUGIA24
SAMBENDETTESE24
PONTEDERA17
RIMINI ( Escluso dal campionato)0

GIRONE C

   9° Giornata di ritorno 20-21-22-23 FEBBRAIO
 RISULTATI
CASERTANAPICERNO21
ALTAMURABENEVENTO 00
CERIGNOLACASARANO21
TRAPANICAVESE20
ATALANTA U23COSENZA 00
CROTONEFOGGIA 00
CATANIAGIUGLIANO 00
SALERNITANAMONOPOLI 00
LATINAPOTENZA94’Castorani,01
SORRENTOSIRACUSA 00
CLASSIFICA
BENEVENTO 61
CATANIA56
SALERNITANA50
COSENZA46
CASERTANA46
CERIGNOLA42
CROTONE41
MONOPOLI40
POTENZA37
ALTAMURA36
CASARANO36
SORRENTO30
ATALANTA30
PICERNO29
LATINA28
CAVESE28
TRAPANI(-15)28
GIUGLIANO24
SIRACUSA23
Febbraio 22, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Calcio Tavolo: ilperugino Cesare Santanicchia finalista ai campionati italiani di Reggio Emilia

Febbraio 22, 2026

Recommended for You

Serie C – risultati e classifica 8^ Giornatadi ritorno

Calcio Serie C . Il Ravenna ha esonerato l’allenatore Marchionni

Serie C , risultati e classifica 6^ giornata di ritorno – (turno infrasettimanale)

Ternana: una squadra di personalità affonda 2-0 il Ravenna giocando un secondo tempo straordinario