Calcio Serie C : risultati e classifiche Gironi A, B e C 9^ Giornata di ritorno

Giornata di ritorno
GIRONE A
|9 ° Giornata di ritorno 20-21-22-23 FEBBRAIO
|RISULTATI
|LECCO
|ALBINILEFFE
|0
|0
|TRIESTINA
|CITTADELLA
|2
|3
|LUMEZZANE
|DOLOMITI
|0
|0
|NOVARA
|GIANA
|3
|1
|RENATE
|INTER U23
|2
|1
|V.VERONA
|VICENZA
|lunedi ore 20.30
|0
|0
|ARZIGNANO
|OSPITALETTO
|0
|0
|ALCIONE
|PERGOLETTESE
|1
|0
|U.BRESCIA
|PRO PATRIA
|0
|0
|PRO VERCELLI
|TRENTO
|0
|0
|CLASSIFICA
|VICENZA
|66
|BRESCIA
|50
|LECCO
|49
|ALCIONE
|46
|CITTADELLA
|45
|RENATE
|45
|TRENTO
|44
|INTER
|40
|PRO VERCELLI
|38
|LUMEZZANE
|36
|NOVARA
|35
|GIANA
|35
|ALBINOLEFFE
|33
|ARZIGNANO
|30
|OSPITALETTO
|29
|DOLOMITI
|29
|PERGOLETTESE
|26
|V.VERONA
|20
|PRO PATRIA
|16
|TRIESTINA (-23 )
|4
GIRONE B
|9° Giornata di ritorno 20-21-22-23 FEBBRAIO
|RISULTATI
|GUBBIO
|AREZZO
|0
|1
|PONTEDERA
|ASCOLI
|0
|0
|CARPI
|BRA
|0
|0
|TERNANA
|FORLI
|lunedi ore 20.30
|0
|0
|PIANESE
|GUDONIA
|0
|0
|CAMPOBASSO
|JUVENTUS N.
|0
|0
|X
|PERUGIA
|Riposa;
|0
|0
|LIVORNO
|PINETO
|1
|0
|RAVENNA
|SAMBEN.
|1
|0
|TORRES
|V.PESARO
|0
|0
|CLASSIFICA
|AREZZO
|62
|RAVENNA
|55
|ASCOLI
|50
|JUVENTUS
|39
|PIANESE
|38
|PINETO
|36
|TERNANA(-5)
|36
|CAMPOBASSO(-2)
|36
|LIVORNO
|34
|GUBBIO
|33
|V.PESARO
|32
|GUIDONIA
|32
|FORLI
|30
|CARPI
|29
|BRA
|25
|TORRES
|25
|PERUGIA
|24
|SAMBENDETTESE
|24
|PONTEDERA
|17
|RIMINI ( Escluso dal campionato)
|0
GIRONE C
|9° Giornata di ritorno 20-21-22-23 FEBBRAIO
|RISULTATI
|CASERTANA
|PICERNO
|2
|1
|ALTAMURA
|BENEVENTO
|0
|0
|CERIGNOLA
|CASARANO
|2
|1
|TRAPANI
|CAVESE
|2
|0
|ATALANTA U23
|COSENZA
|0
|0
|CROTONE
|FOGGIA
|0
|0
|CATANIA
|GIUGLIANO
|0
|0
|SALERNITANA
|MONOPOLI
|0
|0
|LATINA
|POTENZA
|94’Castorani,
|0
|1
|SORRENTO
|SIRACUSA
|0
|0
|CLASSIFICA
|BENEVENTO
|61
|CATANIA
|56
|SALERNITANA
|50
|COSENZA
|46
|CASERTANA
|46
|CERIGNOLA
|42
|CROTONE
|41
|MONOPOLI
|40
|POTENZA
|37
|ALTAMURA
|36
|CASARANO
|36
|SORRENTO
|30
|ATALANTA
|30
|PICERNO
|29
|LATINA
|28
|CAVESE
|28
|TRAPANI(-15)
|28
|GIUGLIANO
|24
|SIRACUSA
|23