Serie C , risultati e classifica 6^ giornata di ritorno – (turno infrasettimanale)

GIRONE A
|RISULTATI
|NOVARA
|ALBINOLEFFE
|2
|2
|PRO PATRIA
|CITTADELLA
|1
|0
|PRO VERCELLI
|VICENZA
|1
|2
|GIANA
|LECCO
|0
|1
|INTER U23
|LUMEZZANE
|0
|0
|ALCIONE
|OSPITALETTO
|0
|0
|DOLOMITI
|PERGOLETTESE
|1
|2
|ARZIGNANO
|TRENTO
|0
|2
|RENATE
|TRIESTINA
|4
|0
|U.BRESCIA
|V.VERONA
|1
|3
|1
CLASSIFICA
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|DR
|Andamento
|1
|Vicenza
|66
|26
|20
|6
|0
|33
|VVVNV
|2
|Union Brescia
|50
|26
|14
|8
|4
|21
|NPVNV
|3
|Lecco
|48
|26
|14
|6
|6
|14
|VPNPV
|4
|Renate
|42
|26
|11
|9
|6
|8
|NVVNV
|5
|Trento
|41
|26
|10
|11
|5
|9
|NVNVV
|6
|Alcione Milano
|40
|26
|12
|4
|10
|10
|PVPVN
|7
|Inter U23
|39
|26
|10
|9
|7
|4
|VVNPN
|8
|Cittadella
|39
|26
|11
|6
|9
|1
|NPPVP
|9
|Giana Erminio
|35
|26
|9
|8
|9
|-1
|VVPVP
|10
|Pro Vercelli
|35
|26
|10
|5
|11
|-7
|NNVVP
|11
|Lumezzane
|33
|26
|8
|9
|9
|-3
|VPVPN
|12
|Arzignano Valchiampo
|30
|26
|8
|6
|12
|-3
|PPVPP
|13
|Albinoleffe
|30
|26
|7
|9
|10
|-4
|NPVNN
|14
|Novara
|29
|26
|4
|17
|5
|-2
|NVPNN
|15
|Dolomiti Bellunesi
|29
|26
|7
|8
|11
|-15
|PPVNP
|16
|Ospitaletto
|28
|26
|6
|10
|10
|-2
|VPPNN
|17
|Pergolettese
|23
|26
|5
|8
|13
|-14
|NVNPV
|18
|Virtus Verona
|19
|26
|3
|10
|13
|-14
|PNPPP
|19
|Pro Patria
|16
|26
|3
|7
|16
|-28
|PPPNV
|20
|Triestina
|4 *
|26
|7
|6
|13
|-7
|PVPVP
GIRONE B
|6^
|GIORNATA
|RISULTATI
|CARPI
|AREZZO
|0
|1
|GUIDONIA
|BRA
|1
|1
|CAMPOBASSO
|LIVORNO
|1
|2
|PIANESE
|PERUGIA
|2
|1
|X
|PINETO
|Riposa;
|0
|0
|FORLI
|PONTEDERA
|2
|0
|TERNANA
|RAVENNA
|2
|0
|JUVENTUS N.
|SAMBEN,
|4
|2
|ASCOLI
|TORRES
|2
|2
|GUBBIO
|V.PESARO
|1
|0
CLASSIFICA
|1
|Arezzo
|59
|25
|18
|5
|2
|29
|VVNVV
|2
|Ravenna
|49
|25
|15
|4
|6
|12
|PVNVP
|3
|Ascoli
|47
|25
|13
|8
|4
|23
|PVVVN
|4
|Juventus Next Gen
|39
|25
|11
|6
|8
|5
|VPVVV
|5
|Pineto
|36
|24
|9
|9
|6
|4
|NNVPP
|6
|Pianese
|34
|25
|8
|10
|7
|1
|NVPPV
|7
|Ternana
|33 *
|24
|10
|8
|6
|5
|PVPNV
|8
|Campobasso
|33 *
|25
|9
|8
|8
|2
|VPVPP
|9
|Gubbio
|32
|24
|7
|11
|6
|2
|VVPVV
|10
|Vis Pesaro
|31
|24
|7
|10
|7
|0
|PPVNP
|11
|Livorno
|31
|25
|9
|4
|12
|-10
|VVPVV
|12
|Guidonia Montecelio
|30
|24
|7
|9
|8
|-1
|NPPNN
|13
|Forlì
|29
|24
|8
|5
|11
|-6
|NPPNV
|14
|AC Carpi
|28
|25
|7
|7
|11
|-8
|PPNPP
|15
|Bra
|25
|25
|5
|10
|10
|-8
|VNVPN
|16
|Sambenedettese
|24
|25
|5
|9
|11
|-6
|VPNPP
|17
|Perugia
|23
|25
|5
|8
|12
|-7
|PPNVP
|18
|Torres
|21
|25
|3
|12
|10
|-13
|NNVPN
|19
|Pontedera
|16
|24
|3
|7
|14
|-24
|PNPNP
GIRONE C
|6^
|GIORNATA
|RISULTATI
|CATANIA
|CERIGNOLA
|0
|0
|FOGGIA
|PICERNO
|1
|2
|TRAPANI
|BENEVENTO
|0
|5
|SALERNITANA
|CASARANO
|3
|0
|CASERTANA
|CROTONE
|2
|2
|SORRENTO
|GIUGLIANO
|1
|0
|ALTAMURA
|LATINA
|1
|0
|CAVESE
|MONOPOLI
|1
|0
|ATALANTA U23
|POTENZA
|2
|2
|COSENZA
|SIRACUSA
|1
|0
CLASSIFICA
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|DR
|Andamento
|1
|Benevento
|60
|26
|19
|3
|4
|41
|VVVVV
|2
|Catania
|52
|25
|15
|7
|3
|26
|VVVPN
|3
|Salernitana
|49
|26
|14
|7
|5
|7
|VVNPV
|4
|Cosenza
|43
|26
|12
|7
|7
|9
|PPVPV
|5
|Casertana
|43
|26
|12
|7
|7
|7
|PPPVN
|6
|Crotone
|41
|26
|12
|5
|9
|14
|VVVVN
|7
|Audace Cerignola
|39
|26
|10
|9
|7
|2
|VNVVN
|8
|Monopoli
|37
|26
|10
|7
|9
|-2
|PNVPP
|9
|Team Altamura
|36
|26
|9
|9
|8
|-6
|VNVVV
|10
|Casarano
|33
|26
|9
|6
|11
|-9
|PNNVP
|11
|Potenza
|31
|26
|7
|10
|9
|-7
|VPPNN
|12
|Sorrento
|30
|26
|7
|9
|10
|-8
|PPVPV
|13
|Atalanta U23
|27
|26
|7
|6
|13
|1
|PNPPN
|14
|Cavese 1919
|27
|26
|6
|9
|11
|-6
|PNNNV
|15
|Latina
|27
|26
|6
|9
|11
|-11
|NVPNP
|16
|Picerno
|26
|26
|6
|8
|12
|-12
|NNVPV
|17
|Trapani 1905
|25 *
|25
|11
|7
|7
|6
|PVVPP
|18
|Siracusa
|22
|26
|6
|4
|16
|-11
|PPPNP
|19
|Foggia
|22
|26
|5
|7
|14
|-22
|VPPPP
|20
|Giugliano
|21
|26
|5
|6
|15
|-19
|PNNVP