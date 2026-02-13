Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Coppa Italia Freccia Rossa: Como in semifinale . Napoli eliminato ai calci di rigore Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Ternana: una squadra di personalità affonda 2-0 il Ravenna giocando un secondo tempo straordinario
Serie C , risultati e classifica 6^ giornata di ritorno – (turno infrasettimanale)
Olimpiadi Invernali Milano-Cortina:Moioli vince la medaglia di bronzo snowboard

Serie C , risultati e classifica 6^ giornata di ritorno – (turno infrasettimanale)

Febbraio 13, 2026
scritto daRedazione

GIRONE A

  RISULTATI
NOVARAALBINOLEFFE2
PRO PATRIACITTADELLA10
PRO VERCELLIVICENZA12
GIANALECCO01
INTER U23LUMEZZANE00
ALCIONEOSPITALETTO00
DOLOMITIPERGOLETTESE12
ARZIGNANOTRENTO02
RENATETRIESTINA40
U.BRESCIAV.VERONA131

CLASSIFICA

PosSquadrePTGVNPDRAndamento
1Vicenza6626206033VVVNV
2Union Brescia5026148421NPVNV
3Lecco4826146614VPNPV
4Renate422611968NVVNV
5Trento4126101159NVNVV
6Alcione Milano40261241010PVPVN
7Inter U23392610974VVNPN
8Cittadella392611691NPPVP
9Giana Erminio3526989-1VVPVP
10Pro Vercelli352610511-7NNVVP
11Lumezzane3326899-3VPVPN
12Arzignano Valchiampo30268612-3PPVPP
13Albinoleffe30267910-4NPVNN
14Novara29264175-2NVPNN
15Dolomiti Bellunesi29267811-15PPVNP
16Ospitaletto282661010-2VPPNN
17Pergolettese23265813-14NVNPV
18Virtus Verona192631013-14PNPPP
19Pro Patria16263716-28PPPNV
20Triestina4 *267613-7PVPVP

GIRONE B

  
 6^GIORNATARISULTATI
CARPIAREZZO01
GUIDONIABRA11
CAMPOBASSOLIVORNO12
PIANESEPERUGIA21
XPINETORiposa;00
FORLIPONTEDERA20
TERNANARAVENNA20
JUVENTUS N.SAMBEN,42
ASCOLITORRES22
GUBBIOV.PESARO10

CLASSIFICA

1Arezzo5925185229VVNVV
2Ravenna4925154612PVNVP
3Ascoli4725138423PVVVN
4Juventus Next Gen392511685VPVVV
5Pineto36249964NNVPP
6Pianese342581071NVPPV
7Ternana33 *2410865PVPNV
8Campobasso33 *259882VPVPP
9Gubbio322471162VVPVV
10Vis Pesaro312471070PPVNP
11Livorno31259412-10VVPVV
12Guidonia Montecelio3024798-1NPPNN
13Forlì29248511-6NPPNV
14AC Carpi28257711-8PPNPP
15Bra252551010-8VNVPN
16Sambenedettese24255911-6VPNPP
17Perugia23255812-7PPNVP
18Torres212531210-13NNVPN
19Pontedera16243714-24PNPNP

GIRONE C

  6^GIORNATARISULTATI
CATANIACERIGNOLA00
FOGGIAPICERNO12
TRAPANIBENEVENTO05
SALERNITANACASARANO30
CASERTANACROTONE22
SORRENTOGIUGLIANO10
ALTAMURALATINA10
CAVESEMONOPOLI10
ATALANTA U23POTENZA22
COSENZASIRACUSA10

CLASSIFICA

PosSquadrePTGVNPDRAndamento
1Benevento6026193441VVVVV
2Catania5225157326VVVPN
3Salernitana492614757VVNPV
4Cosenza432612779PPVPV
5Casertana432612777PPPVN
6Crotone4126125914VVVVN
7Audace Cerignola392610972VNVVN
8Monopoli37261079-2PNVPP
9Team Altamura3626998-6VNVVV
10Casarano33269611-9PNNVP
11Potenza31267109-7VPPNN
12Sorrento30267910-8PPVPV
13Atalanta U23272676131PNPPN
14Cavese 191927266911-6PNNNV
15Latina27266911-11NVPNP
16Picerno26266812-12NNVPV
17Trapani 190525 *2511776PVVPP
18Siracusa22266416-11PPPNP
19Foggia22265714-22VPPPP
20Giugliano21265615-19PNNVP
Febbraio 13, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Ternana: una squadra di personalità affonda 2-0 il Ravenna giocando un secondo tempo straordinario

Febbraio 13, 2026
Articolo successivo

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina:Moioli vince la medaglia di bronzo snowboard

Febbraio 13, 2026

Recommended for You

Ternana: una squadra di personalità affonda 2-0 il Ravenna giocando un secondo tempo straordinario

Serie C , risultati e classifiche Gironi A, B e C , 21° Giornata