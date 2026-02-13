Ternana: una squadra di personalità affonda 2-0 il Ravenna giocando un secondo tempo straordinario

IL LITUANO DIBICKAS SEGNA DA CENTROCAMPO. RADDOPPIA KARRINGAN.LIVERANI: “MAI DUBITATO DELLA FORZA DI QUESTO GRUPPO”

(Stefano Giovagnoli) – La Ternana ha sorpreso il Ravenna 2 a 0 allontanandola di dieci punti dall’Arezzo capolista, mentre la Ternana rimane a centro classifica al settimo posto, 33 punti in compagnia del Campobasso.

Una bella soddisfazione per la squadra di Liverani, che è tornata a vincere con merito al “Liberati”.

Ternana e Ravenna hanno giocato un primo tempo non trascendentale sul piano del gioco con la sola attenuante di un campo reso problematico dalla pioggia.

La partita è stata equilibrata con pochissime emozioni ma, già dal primo tempo, la squadra di casa ce l’ha messa tutta per arginare il più possibile il gioco degli avversari seconda “forza” del campionato.

La Ternana ha saputo interpretare al meglio la gara, prima di tutto, sia a centrocampo, che in difesa.

Liverani era rimasto perplesso proprio dal comportamento difensivo della squadra nella precedente gara di Pontedera, ma il gruppo rossoverde ha decisamente risposto come meglio non poteva.

Nel primo tempo i tiri verso la porta sono stati davvero pochi in un incontro dove è prevalso il gioco combattuto a centrocampo e anche con diverse interruzioni, che hanno contribuito a spezzettarlo.

La Ternana è stata, però, anche la più pericolosa nella parte conclusiva e lo ha fatto con un altro tentativo di rovesciata acrobatica di Pettinari, ma questa volta il calciatore ha alzato troppo la mira rispetto alla trasferta di Pontedera dove aveva segnato una doppietta.

Pettinari ci ha anche riprovato poco dopo, ma non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta.

Nel secondo tempo la Ternana ha cercato, con merito, di “fare la partita” mettendo in campo una buona intraprendenza, che ha costretto il Ravenna a difendersi anche a “denti stretti” e la prima occasione di Panico al 12’ ne è una tangibile testimonianza quando il portiere giallorosso si è proteso in tuffo per respingere una bella conclusione del trequartista rossoverde.

La Ternana ha iniziato anche a giocare bene proponendo interessanti trame di gioco ed una buona fase di interdizione che non ha fatto “respirare” il Ravenna a centrocampo.

Un altro momento della partita da sottolineare è stato l’ingresso in campo di Orellana e Dubickas, che hanno dato alla squadra quella “marcia” in più che mancava.

Serviva una invenzione per passare da una prova convincente ai fatti e Dubickas l’ha trovata al 34’.

Visto il portiere avversario fuori dai pali, il centroavanti lituano ha calciato da centrocampo trovando la porta del Ravenna completamente incustodita ed ha così “spianato la strada” verso la vittoria.

Al 44’ una punizione, calciata da Orellana, un altro giocatore entrato dalla panchina, è stata come un assist al ”bacio” per l’inzuccata vincente di Kerringan, che ha dato alla Ternana il secondo goal ed un giusto e meritato premio per avere disputato un incontro di carattere e personalità.

Le parole dell’allenatore della Ternana Fabio Liverani a fine partita: “la squadra ha fatto una partita ottima e con una grande attenzione. In una gara secca possiamo giocarcela con tutti e oggi lo abbiamo dimostrato avendo un gruppo, giocatori di orgoglio e con una gran voglia di fare bene.

C’è sempre la volontà di vincere e non ho mai dubitato del valore di questa squadra.

La vittoria contro il Ravenna ci servirà per avere autostima che possiamo giocarcela con qualsiasi avversario se saremo attenti e determinati non perdendo le nostre certezze rimanendo sempre equilibrati”.

IL TABELLINO

TERNANA-RAVENNA 2-0





TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio, Donati, Maestrelli, Martella (46’ st. Kurti), Kerringan, Garetto (46’ st. Majer), Vallocchia, Ndrecka, Panico (20’ st. Orellana), Ferrante (29’ st. Leonardi), Pettinari (20’ st. Dubickas). All. Liverani

RAVENNA (4-3-1-2): Anacoura, Scaringi, Esposito, Bianconi, Corsinelli, Tenkorang (30’ st. Da Pozzo), Lonardi (44’ st. Calandrini), Rossetti, Viola (30’ st. Spini), Fishnaller (21’ st. Rrapaj), Italeng (30’ st. Okaka). All. Marchionni

ARBITRO: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato

ASSISTENTI; Simone Della Mea di Udine, Vincenzo Andreano di Foggia

IV UFFICIALE: Mattia Ubaldi di Roma 1

OPERATORE FVS Francesco Raccanello di Viterbo

MARCATORI: 35’ st. Dubickas (Ternana); 44’ st. Kerringan (Ternana)

AMMONITI: Martella, Garetto (Ternana), Esposito (Ravenna)

ANGOLI: 8 a 3 per la Ternana

RECUPERO: 2’ pt.; 5’ st.

SPETTATORI: 2.375 (di cui 1387 abbonati e 103 settore ospiti)

INCASSO: € 5.894,00