Atalanta, Palladino:” ho rivisto l’azione , il fallo di Hojlund su Hien è netto”

Raffaele Palladino , si gode la vittoria contro il Napoli che rilancia le ambizioni della Dea perun posto in Champions League.

Il tecnico bergamasco ai microfoni Dazn:

“Io credo che la squadra abbia raggiunto grande consapevolezza , voglio ricordare chesolo tre mesi fa abbiamoperso aNapolin -1, poi abbiamo raggiunto l’autostioma e siamo felice sullaprestazione . Ci siamo anche noi e vogliamo scalare la classifica.”

“LO sfogo di Manna:” l’episodio l’ho visto per quanto mi riguardavedo solo che Hian affronta Hojlund uno contro uno , poi ho chsito anche Hiane si vede nettamente la trattenuta la spinta, non c’è nulla dire sull’episodio , poi capoisco la mposizione del Napoli e tutto molto chiaro, detto questo vogliom parlare della partita contro un Napoli forte , allenato bene”.