Champions League , primo tempo: Atalanta – Borussia D. 2-0. 5′ Scamacca . 44′ Zappacosta
Atalanta , Palladino: la squadra ha voglia di giocarsi la quaificazione"
Serie A ENILIVE , designazioni 27/esima Giornata
Serie BKT , designazioni 27/esima Giornata

Febbraio 25, 2026
scritto daRedazione

PARMA – CAGLIARI    Venerdì 27/02 h. 20.45

MASSIMI

PRETI – BARONE

IV:      COLLU

VAR:     GIUA

AVAR:      MAZZOLENI

COMO – LECCE     Sabato 28/02 h. 15.00

FOURNEAU

VECCHI – MASTRODONATO

IV:      MARCENARO

VAR:      MARINI

AVAR:      MANGANIELLO

H. VERONA – NAPOLI    Sabato 28/02 h. 18.00

COLOMBO

DEI GIUDICI – ROSSI M.

IV:       BONACINA

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       DI BELLO

INTER – GENOA    Sabato 28/02 h. 20.45

FABBRI

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV:      PERRI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     GUIDA

CREMONESE – MILAN     h. 12.30

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:       AYROLDI

VAR:      GUIDA

AVAR:    MAGGIONI

SASSUOLO – ATALANTA     h. 15.00

MARCHETTI

CIPRESSA – POLITI

IV:     MUCERA

VAR:     NASCA

AVAR:     DOVERI

TORINO – LAZIO     h. 18.00

ABISSO (foto)

IMPERIALE – CAVALLINA

IV:     TREMOLADA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PATERNA

ROMA – JUVENTUS     h. 20.45

SOZZA

COSTANZO – LO CICERO

IV:     SACCHI J.L.

VAR:     DI BELLO

AVAR:       DI PAOLO

PISA – BOLOGNA    Lunedì 02/03 h. 18.30

FELICIANI

BACCINI – BELSANTI

IV:       MARINELLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     DI VUOLO

UDINESE – FIORENTINA    Lunedì 02/03 h. 20.45

PAIRETTO

PASSERI – MONDIN

IV:     RAPUANO

VAR:    PATERNA

AVAR:      DOVERI

Febbraio 25, 2026
scritto daRedazione
