(Serena Albino) -‘ultimno match della 26^ giornata Serie SA a 26ª giornata di Serie A sorride al Bologna , i fesinei superano lo scoglio Udinese. 1-0 al Dall’Ara, e tornano in classifica in ottiuca Europa .

L’inizio del match non è positivo per Runjiac, costretto a sostituire Solet al 10′ per un problemafisico, Le due squasdre non affondano e solo al 36′ Pobega ci orova , la conclusione da fuori area a fuori area non crea problemi a Okoye. A reti bianbche si va al riposo. Nella rirpesa il Bologna ha una doppia occasione: 54′ con Orsolini solo davanti a Okoiye manca però completamente il pallone , poi Zemura salva sulla linea di porta la conclusione a botta sicura di Rowe.

Al 75′ il Bologna passa in vantaggio: : Karlstrom cmette hiù in area Castro (decisivo l’intervento del Var) eBernardeschi fa 1-0 dal dischetto.

Sulla scia del vantaggio il Bologna si esalta e preme sfiorando il raddoppio , ma Okoye simoppone a MIranda OMiranda e a costringerlo a portarsi la palla sul fondo. L’Udinese ci prova negli ultimni dieci minuti: Zaniolo cerca di soprendenre Skorupski , il tiro ternina sull’esterno della rete. Il Bologna vince, dunque, 1-0 e torna così a festeggiare un successo davanti al proprio pubblico dopo quasi quattro mesi: la squadra di Italiano sale a 36 punti, superando Sassuolo e Lazio e portandosi all’ottavo posto. Fermo in undicesima posizione rimane invece l’Udinese: il terzo ko di fila tiene i bianconeri a 32 punti.

IL TABELLINO

BOLOGNA-UDINESE 1-0

Bologna (4-3-3): Skorupski 6; Joao Mario 6, Vitik 6, Lucumì 6,5, Miranda 5,5 (37’ st Zortea sv); Sohm 6, Freuler 6, Pobega 6 (11’ st Moro 6); Orsolini 5,5 (11’ st Bernardeschi 7), Castro 6,5 (40’ st Dallinga sv), Rowe 6 (11’ st Cambiaghi 6). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Moro, Casale, Ferguson, Odgaard, De Silvestri. All.: Italiano.

Udinese (3-5-2): Okoye 6; Solet sv (10’ Bertola 6), Kabasele 5,5 (35’ st Gueye sv), Kristensen 6; Ehizibue 6, Piotrowski 6, Karlstrom 5 (35’ st Zarraga sv), Atta 6, Zemura 7; Zaniolo 5,5, Buksa 5 (26’ st Ekkelenkamp 6). A disposizione: Nunziante, Padelli, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All.: Runjaic.

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 30’ st rig. Bernardeschi

Ammoniti: Buksa (U), Miranda (B)