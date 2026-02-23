Loftus-Cheek , tempi di recupero 8 settimane.Ridotta la frattura processo alveolare della mascella

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A, finale: Roma – Cremonese 3-0
Febbraio 23, 2026
scritto daRedazione



L’aggiornamento sulle condizioni del centrocampista rossonero

AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella.

Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L’operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso.

I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane.

Febbraio 23, 2026
scritto daRedazione
Inter, Dimarco:"il dovere è provare a ribaltare il risultato"

Febbraio 23, 2026
L'arbitro Chiffi sarà fermato dall'AIA

Febbraio 23, 2026

