Cremonese, Nicola:”ci sono e ci saranno sempre cose da migliorare”

Davide Nicola , dopo lasconfitta 3-0 della Cremonese contro la Roma, il tecnico grigiorossoha paralto dellaprestazione della suq squadra:” La squadra ha tenuto bene il campo, ma alla fine lapartrita è stata decisa da situazioni da palla inattiva che hanno permesso alla Roma di andare in gol,la a qualità fisica e tecnica degli avversari ha fatto la differenza.

Il tecnico hanpoi aggiuntoi:”con la a Roma non puoi creare tante occasioni e non concedere nulla,Indubbiamente ci sono ancora cose da migliorare e ci sarann sempre. Ma credo che dal punto di vista della pericolosità almeno nel primo tempo abbiamo creato tanto. Potevamo sfruttare meglio certe ripartenze”.