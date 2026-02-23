Inter , Chivu:” serve un’impresa ma, sappiamo chepossiamo farcela”

Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigiia del match (ritorno playoff) contro i neorvegesi del Bodo /Glimt. I nerazzurri devono ribaltare la sconfitta 3-1 di una settimana fa:” “Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista, giocare con tranquillità e non sentire la pressione. Sappiamo di poter vincere: mi interessa l’approccio che avremo. Dell’andata resta l’amarezza per il risultato, potevamo fare meglio ma abbiamo resettato e siamo subito ripartiti. E’ la forza di questa squadra.”