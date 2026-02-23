Inter, Dimarco:”il dovere è provare a ribaltare il risultato”

Federico Dimarco l’esterno Nerazzurro in conferenzastampa , alla vigilia del delicato match (ritorno playoff) contro il Bodo Glimt, l’ulro di battaglia: ribaltare il 3-1 dell’andata. ” “Abbiamo il dovere di provare a ribaltare il risultato dell’andata, perché siamo l’Inter e teniamo a questa competizione. Mercoledì scorso il campo norvegese ha influito nella sconfitta ma sono comunque un avversario forte e organizzato: non batti Manchester City e Atletico Madrid a caso”. Dimarco ha poi aggiunto – : “Sarà una partita offensiva visto che partiamo sotto di due gol, anche se dovremo stare attenti alle loro ripartenze”.