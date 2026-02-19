Inter, Chivu:”la qualificazione è ancora aperta”

Cristian Chivu dop la sconfitta 3-1 controi il o Bodo/Glimt: ” loro conoscono questo campo , ma non è una scusa ,. Abbiamo avuto un buon atteggiamento , non siamo stati bravi sulle palle perse . Loro hanno giocato in velovità favoriti ancvhe da campo “. Su lle condizioni di Lautaro? “Secondo me l’infortunio è serio ” “La qualificazione è ancora aperta, ce la giocheremo sino in fondo nella gara di ritorno. Sapevamo che è una squadra che può dare fastidio in transizione ma cercheremo di passare il turno a San Siro”.,