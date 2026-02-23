Fiorentina -Pia 1-0, decide Kean

La Fiorentina scaccia via gli incubi degli utimi minuti e grazie a gol di Kean nel primo tempo batte nella sfida salkvezza 26a Giornata Serie A il Pisa 1-0,. Viola che agganciano in classifica Cremoense e Lecce. Semprepiù buoi per il Pisa a-9 dalla quoya salvezza.

l primo posticipo della 26ª giornata di Serie A si chiude con la vittoria della Fiorentina nel derby salvezza contro il Pisa. La Viola parte bene e già al 7′ N’dour testa i guani di Nicolas con un tiro potente da fuori area. All11′ Caracciolo respomge la conclusione pericolosa di Brescianini. Il vbantaggio Viola arriba al 1’3 con di Kean’: l’attaccante ‘ringrazia’ Canestrelli supera l’incolpevole Nicolas da pochi passi .

La Fiorentina dopo il vantaggio non corre alcun pericolo e controlla bene il gico . Ancora Kean pericoloso , il Pisa fatica a costruire buone trame di gioco Nella rirpesa Nicolas si esalta sulla conclusione fi Fagioli da clacio di punzione , Occasionissima per il Pisa con Maister lanciato a rete , perfetto Ranieri in scivoolata evita il pericolo. ASnciora Pisa in area Viola ,m Dodo riesce ad anticipare Moreo e mette in corner rischiando l’autogol. La Fiorentina risponde con Kean lanciato , Marin in ripiegamento lo anticipa. K’estremo difensore nerazzurro si supera poi all’86’, allungando in angolo il gran tiro di Ndour. Nel recupero, c’è tempo pure per un erroraccio di Fazzini da una parte e di Canestrelli dall’altra. La Fiorentina vince, dunque, 1-0 e sale a quota 24 punti, gli stessi di Cremonese e Lecce: i gigliati si tirano così fuori dalla zona retrocessione. Fermo a 15 punti resta invece il Pisa, ora a -9 dal diciassettesimo posto che varrebbe la salvezza.

IL TABELLINO

FIORENTINA-PISA 1-0

Fiorentina (4-3-3): De Gea 6; Dodo 6,5 (33’ st Comuzzo sv), Pongracic 6, Ranieri 6,5, Parisi 6; Brescianini 6, Fagioli 6 (43’ st Fabbian sv), Ndour 6,5; Harrison 6, Kean 6,5 (40’ st Piccoli sv), Solomon 6 (33’ st Fazzini 5,5). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Gudmundsson, Gosens, Fortini, Kouadio, Balbo, Bonanno. All.: Cavalletto (squalificato Vanoli)

Pisa (3-4-2-1): Nicolas 6,5; Canestrelli 5, Caracciolo 5,5, Bozhinov 5,5; Toure 5,5 (22’ st Cuadrado 6), Loyola 5,5 (1’ st Durosinmi 5,5), Marin 6, Angori 5,5; Moreo 5,5 (31’ st Piccinini sv), Iling-Junior 5,5 (1’ st Meister 5,5); Stojilkovic 5,5 (1’ st Aebischer 5,5). A disposizione: Semper, Guizzo, Leris, Hojholt, Tramoni, Akinsanmiro, Coppola, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lorran. All.: Hiljemark

Arbitro: Mariani

Marcatori: 13’ Kean (F)

Ammoniti: Caracciolo (P), Dodo (F), Marin (P), Cuadrado (P), Fabbian (F), Fazzini (F)