L’arbitro Chiffi sarà fermato dall’AIA

Febbraio 23, 2026
scritto daRedazione

Ancora una un turno di Campionato Serie A burrascoso per gli Arbitri. Il grave errore commesso da Chiffi sul gol non convalidatao a Gutierrez in Atalanta -Napoli, match terminato poi 2 a 1 a favore della Dea ,porterà alla spensione dell’Arbitro . Dopo La Penna, fermato dopo Inter-Juve e pronto a essere reintegrato questa settimana, a pagare con un turno di stop sarà Chiffi, la cui prova di Bergamo in Atalanta-Napoli è stata giudicata insufficiente . Secondo l’AIA , giusta la seconda chiamata al VAR sul calcio di rigore prma concesso poi revoicato da. Sul raddoppio di Gutierrez al contrario, doveva essere valutato dal VAR il il presunto fallo di Hojlund su Hien , inesistente.

Argomenti scottanti che saranno trattati il prossimo 23 marzo nell’incontro in Lega Calcio tra arbitri, allenatori, e capitani della squadre di Serie A.

 

Febbraio 23, 2026
scritto daRedazione
