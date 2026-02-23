Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Bologna-Udinese 1-0 (Bernardeschi rig.) Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Bologna , Italiano:"abbiamo ottenuto quello che volevamo"
Udinese , Runjaic:”ono soddisfatto anche di Kabasele, ma ancor di più dell’attitudine della squadra”
Bologna-Udinese 1-0, decide Bernardeschi su calcio di rigore

Udinese , Runjaic:”ono soddisfatto anche di Kabasele, ma ancor di più dell’attitudine della squadra”

Febbraio 23, 2026
scritto daRedazione

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato al termine della partita persa a Bologna: “Nonoistante abbiamo perso le ultime due partite probabilmente non cambierei le mie scelte. Anche oggi la squadra ha mostrato una grande energia. Sono soddisfatto della prestazione offerta da Kabasele Il risultato non è quello che volevamo, ma in generale sono soddisfatto della gara, anche se avremmo potuto fare qualcosa differentemente”.

Febbraio 23, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Bologna , Italiano:"abbiamo ottenuto quello che volevamo"

Febbraio 23, 2026
Articolo successivo

Bologna-Udinese 1-0, decide Bernardeschi su calcio di rigore

Febbraio 24, 2026

Recommended for You

Bologna , Italiano:”abbiamo ottenuto quello che volevamo”

Fiorentina , Vanoli:”è stata una vittoria cercata e importantissima”

Cremonese, Nicola:”ci sono e ci saranno sempre cose da migliorare”

Roma, Gasprini:”mi è piaciuta la mentalità dei ragazzi”