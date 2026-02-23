Udinese , Runjaic:”ono soddisfatto anche di Kabasele, ma ancor di più dell’attitudine della squadra”

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato al termine della partita persa a Bologna: “Nonoistante abbiamo perso le ultime due partite probabilmente non cambierei le mie scelte. Anche oggi la squadra ha mostrato una grande energia. Sono soddisfatto della prestazione offerta da Kabasele Il risultato non è quello che volevamo, ma in generale sono soddisfatto della gara, anche se avremmo potuto fare qualcosa differentemente”.