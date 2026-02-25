Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League , primo tempo: Atalanta – Borussia D. 2-0. 5′ Scamacca . 44′ Zappacosta Leggi ora
Napoli, McTominay difficile riverdelo contro il Verona
Atalanta , Palladino: la squadra ha voglia di giocarsi la quaificazione”
Serie A ENILIVE , designazioni 27/esima Giornata

Atalanta , Palladino: la squadra ha voglia di giocarsi la quaificazione”

Febbraio 25, 2026
scritto daRedazione

Raffaele Palladino , tecnico dell’Atalanta intervistato da Sky Sport , prima del match – gara di ritorno – polayoff contro il Borussia Dortmund.

I ragazzi sono prontio , hanno voglia di gioacrsela questa qualiicazione contro il Borussia”

Crede che il Borissua possa sottovalutare la partita con la testa alla Bundesliga nello scontro diretto con il Bayer?

“Non credo priprio , la Champions e Chmapions , giochgeranno con tutti i titolari come all’andata in più hanno inserito dal primo minut Hemr Chan, sappiamno le qualità diq uestop giocatore”

Febbraio 25, 2026
scritto daRedazione
