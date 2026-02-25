Inter, Chivu:”Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, hanno fatto di tutto con le energie che avevamo”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League , finale: Inter-Bodo Glimt 1-2 , nerazzurri eliminati Leggi ora
Febbraio 25, 2026
scritto daRedazione

L’Inter elimnata dal Bodo- Glimt c’è tanta amarezza nelle parole di Cristian Chivu

Non siamo risuciti a sbloccare lapartita , difficler loro si sono schierati sotto lalinea della palla ,abbiamo provato in tutti i modi, a bloccare la partita. I ragazzi abbiamo avuto anche tanti calci d’angolo, nel primo tempo con più lucidità potevamo sbloccarla. Abbiamo provato con i nostri limiti e i nostri pregi, se avessimo segnato l’1-0 gli avremmo messo più pressione”. 

I sono scesi in campo per tentare di superare il turno ce purtroppo abbiamo affrontato una squadra che aveva più energia di noi. Bisogna fargli i complimenti”.

Febbraio 25, 2026
scritto daRedazione
