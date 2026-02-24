Atalanta, Palladino: ” difficile ma dobbamo provarci”

Atalanta -l Borussia Dortmund, domani alla News Balance Arena , la sfida di ritorno playoff Champions Leagie , in palio ilpassaggio agli ottavi difinae. All’andata la Dea sconfitta 2-0 , un risultato che può ancora lasciare apertio il discorso qualificazionbe , e RaffaelePalladino ci proverà a caraicare la squadra perl’impresa. ” “È una missione difficile, l e non possianmo prendere gol , lo sappiamo. Però dobbiamo provarci, lo faremo con tutte le nostre forze e le nostre armi, con grande entusiasmo e consapevolezza nei nostri mezzi. Dobbiamo cercare di fare la nostra partita, con qualità e grande fiducia in noi stessi. Dobbiamo provarci fino alla fine, voglio vedere questo dalla squadra”, ha detto il tecnico della Dea a una settimana dal 2-0 incassato in Germania”.