Il tecnico bianconero Luciano Spalletti in confernza stampa ha presentato il match n di domani , calcio d’inizio ore 21,00 contro il Galatasary , ritono playoff di Champions League

“In ogni partita che is gioca serve creare un contesto, servono tutte le compoeneti importanti , tra cui l’inmancabile sostegno dei nostri tifosi “

“Lo Stadium ha sempre fornuto il massimo appoggio edio igni qualvolta sono entrato sul terreno di gioce ho sentito partecipare il pubblico e siamo diventati più forti.Sappiamo che è un momento difficile, ma questa volta chiediamo proprio ai tifosi di starci vicino”.

“Dobbiamo essere squadra più solida rispetto a quello che siamo risuciti a fare . Domani per riuscire a fare risultato e ribaltarlo ci serve essere compatti e far vedere che quello che siamo in questo momento non assomiglia a chi siamo noi. Le valutazioni non vanno fatte con le facili statistiche, che sono un indizio, non un giudizio”.