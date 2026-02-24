Dazn , Open Var: rete di Guitierrez da convalidare, non c’è alcun fallo di Hojlund su Hien. Rete di Troilo vaida

Anche l’ultima Giornata di Serie A non sono mancati gli errori daparte degli Arbitri. Ospite a Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A, l’ex arbitro e oggi componente CAN Dino Tommasi ha fatto luce sugli episodi più controversi della 26esima giornata di Serie A.

ATALANTA-NAPOLI

Arbitro Chiffi , var Aureliano Avar Di Palo:

Il rigore revocato a Hojlund

Hojlund entra in area , ostacolato da Hien , l’attaccante danese cade in are, Il direttore di gara assegna un calcio di rigore , poi revocato Il penalty dopo l’on field review. Questo il commento dell’Aia: “Decisione assolutamente corretta. Non c’è alcun fallo del difensore dell’Atalanta, Hojlund cerca il contatto mentre Hien è fermo. Chiffi è posizionato bene, ha una sensazione errata e se ne accorge subito davanti al monitor.

La rete annullata a Gutierrez

Nel secondo tempo coin il Napoli in vantaggio 1-0 (gol di Beukema) , al primo minuto l’episodio che ha scatenato le priteste del Napoli: Hojlund sfugge a Hien , mette lapalla al centro area e Gutierrez fa centro del Napoli . La rete viene annullata per precedente fallo di Hojlund su Hien. l’ex arbitro Tommasi ha spiegato: “Le immagini sono chaire l’azione inzia con un corpo a corpo tra Hojlund e Hien . Il difensore dell’Atalanta cerca il contatto con l’avversario. È poca roba per considerarlo falloso. Si tratta di un errore di campo”. L’on field review non è stata richiamata in quanto anche a Lissone erano d’accordo, sbagliando, con la valutazione di Chiffi. “Hanno avvallato la scelta, vedono una trattenuta. La decisione di campo per noi è molto più importante e in questo caso è stata sbagliata. Se fosse stata corretta, non ci sarebbero state queste problematiche”.

MILAN-PARMA

Anche a San Siro nell match Milam-Parma , terminato 1-0 a favore dei Ducai non sonoi mancate le polemiche: arbitro Piccinini al Var Camplone e Pairetto

Sotto la lente d’ingrandimento la rete di Troilo che ha deciso la partita

Il direttore di gara toglie inizialmente il gol del Parma per presunto fallo di Valenti su Maignan. A seguito dell’on field review, la rete è poi convalidata. Tommasi:” “Il giocatore del Parma è completamente fermo, non fa alcun movimento verso il portiere del Milan, non ne ostruisce l’uscita e ha diritto di posizionarsi lì. L’on field review è corretta, non c’è fallo. Troilo rubail tempo in elevazione di testa a Bartesaghi , che non salta. Giusto convalidare il gol”.

Corvi e Loftus-Cheek lo scontro con ilRossonero uscito per gravi lesioni allamascella

Tommasi ha spiegato che “è stato uno scontro fortuito , il portiere del Parma prima di entrare in contatto con il pallone, anticipato daun suo compagno di squadra che lo respinge. , ma è una situazione calcisticamente regolare e nessun calcio di rigore da assegnare al Milan”

Ultimo caso preso in visione da Tommasi il tocco con la mano dell’attaccante del Geno Ekuban su tiro di Kulenovic in Genoa-Torino. L’Arbitro Guida decide di non assegnare il calcio di rigore per gli ospiti: “Ottima decisione di campo, Guida è posizionato molto bene: il braccio del calcioatire del Genoa era lungo il corpo, la posizione non è punibile. Molto bene anche il Var che ha confermato la scelta del direttore di gara”