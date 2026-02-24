Champions League , tutte le partite di oggi 24 e domani 25 febbraio , e dove vederle in TV

Oggi 24 e domani 25 febbr4aio ke gare di ritorno playoff qualificazioni ottavi di finale Cghampions League.
Le gare di ritorno degli spareggi di Champions League saranno visibili su Sky, NOW e Amazon Prime Video, ma non solo: cosa sarà trasmesso senza bisogno di un abbonamento.
Stasera alle ore 21,00 in campo l’Inter contro il Bodo Glimt (andata 3-1 a favore dei norvegesi)
Domani 25 febbario , ore 18,45 , alla Nes Balance Arena Atalamta –Borussia Dortmund (andata 2—a a favore della squyadra tedesca) , poi alle ore 21,00 Juvenrus –Galatasaray (andata favore della squadra turca.
Tutte le partite di ritorno dei playoff di Champions League saranno visibili tramite abbonamento su Sky e NOW, tranne una: Juventus-Galatasaray sarà infatti un’esclusiva targata Amazon Prime Video.
Ecco il calendario delle partite e dove vederle in YV
Atletico Madrid-Bruges sarà invece visibile in diretta tv su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253, e in diretta streaming su NOW, oltre all’app SkyGo riservata ai clienti dell’emittente satellitare.
LE PARTITE DI MARTEDÌ 24 FEBBRAIO
18.45 Atletico Madrid-Bruges – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Diretta Gol Champions League – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Inter-Bodo/Glimt – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Bayer Leverkusen-Olympiacos – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Newcastle-Qarabag – SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.30 Atletico Madrid-Bruges – CIELO (differita)
LE PARTITE DI MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO
18.45 Atalanta-Borussia Dortmund – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Diretta Gol Champions League – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Juventus-Galatasaray – AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Real Madrid-Benfica – TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 PSG-Monaco – SKY SPORT (canale 254) e NOW