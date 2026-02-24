Serie C , risultati e classifiche Gironi : A, B e C

GIRONE A 28^ GIORNATA
|VICENZA
|ALCIONE
|0
|1
|ALBINOLEFFE
|ARZIGNANO
|2
|0
|LUMEZZANE
|GIANA
|1
|0
|OSPITALETTO
|INTER U23
|2
|2
|TRIESTINA
|NOVARA
|0
|1
|TRENTO
|PRO PATRIA
|3
|0
|DOLOMITI
|PRO VERCELLI
|1
|2
|CITTADELLA
|RENATE
|2
|1
|PERGOLETTESE
|U.BRESCIA
|2
|1
|LECCO
|V.VERONA
|2
|2
CLASSIFICA
|VICENZA
|69
|BRESCIA
|53
|LECCO
|50
|ALCIONE
|46
|CITTADELLA
|45
|RENATE
|45
|TRENTO
|44
|PRO VERCELLI
|41
|INTER
|40
|LUMEZZANE
|39
|NOVARA
|35
|GIANA
|35
|ALBINOLEFFE
|34
|OSPITALETTO
|32
|ARZIGNANO
|30
|DOLOMITI
|29
|PERGOLETTESE
|26
|V.VERONA
|20
|PRO PATRIA
|16
|TRIESTINA (-23 )
|4
GIRONE B – 28ì GIORNATA
|RISULTATI
|GUBBIO
|AREZZO
|54’Ravasio,
|0
|1
|PONTEDERA
|ASCOLI
|65’Yeboah, 5’Nicolatti,52’Damiani,71’D’Uffizi,
|1
|3
|CARPI
|BRA
|47’Zagnoni,81’Stanzani,57’Lionetti,
|2
|1
|TERNANA
|FORLI
|25’Pettinari,39’Ndrecka,57’Menarini
|2
|1
|PIANESE
|GUDONIA
|Finale,
|0
|0
|CAMPOBASSO
|JUVENTUS N.
|66’Agazzi,69’Cristalli,27’Deme,
|2
|1
|X
|PERUGIA
|Riposa;
|0
|0
|LIVORNO
|PINETO
|37’Di Carmie,
|1
|0
|RAVENNA
|SAMBEN.
|35’Solini,
|1
|0
|TORRES
|V.PESARO
|Finale,
|0
|0
CLASSIFICA
|AREZZO
|62
|RAVENNA
|55
|ASCOLI
|53
|JUVENTUS
|39
|CAMPOBASSO(-2)
|39
|TERNANA (-5)
|39
|PIANESE
|38
|PINETO
|36
|LIVORNO
|34
|GUBBIO
|33
|V.PESARO
|32
|GUIDONIA
|32
|CARPI
|32
|FORLI
|30
|BRA
|25
|TORRES
|25
|PERUGIA
|24
|SAMBENDETTESE
|24
|PONTEDERA
|17
GIRONE C – 28^ GIORNATA
|RISULTATI
|CASERTANA
|PICERNO
|2
|1
|ALTAMURA
|BENEVENTO
|1
|2
|CERIGNOLA
|CASARANO
|,
|2
|1
|TRAPANI
|CAVESE
|2
|0
|ATALANTA U23
|COSENZA
|0
|0
|CROTONE
|FOGGIA
|3
|1
|CATANIA
|GIUGLIANO
|1
|0
|SALERNITANA
|MONOPOLI
|0
|1
|LATINA
|POTENZA
|0
|1
|SORRENTO
|SIRACUSA
|2
|0
CLASSIFICA
|BENEVENTO
|64
|CATANIA
|59
|SALERNITANA
|50
|COSENZA
|47
|CASERTANA
|46
|CROTONE
|44
|MONOPOLI
|43
|CERIGNOLA
|42
|POTENZA
|37
|ALTAMURA
|36
|CASARANO
|36
|SORRENTO
|33
|ATALANTA
|31
|PICERNO
|29
|LATINA
|28
|CAVESE
|28
|TRAPANI(-15)
|28
|GIUGLIANO
|24
|SIRACUSA
|23
|FOGGIA
|22