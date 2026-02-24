Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Bologna-Udinese 1-0 (Bernardeschi rig.) Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie C: la Ternan batte 2-1 il Forlì. Rossoverdi al quarto posto in classifica
Serie C , risultati e classifiche Gironi : A, B e C

Serie C , risultati e classifiche Gironi : A, B e C

Febbraio 24, 2026
scritto daRedazione

GIRONE A 28^ GIORNATA

 
VICENZAALCIONE01
ALBINOLEFFEARZIGNANO0
LUMEZZANEGIANA10
OSPITALETTOINTER U2322
TRIESTINANOVARA01
TRENTOPRO PATRIA30
DOLOMITIPRO VERCELLI12
CITTADELLARENATE21
PERGOLETTESEU.BRESCIA21
LECCOV.VERONA22

CLASSIFICA

VICENZA69
BRESCIA53
LECCO50 
ALCIONE46
CITTADELLA45
RENATE45
TRENTO44
PRO VERCELLI41
INTER40
LUMEZZANE39
NOVARA35
GIANA35
ALBINOLEFFE34
OSPITALETTO32
ARZIGNANO30
DOLOMITI29
PERGOLETTESE26
V.VERONA20
PRO PATRIA16
TRIESTINA (-23 )4

GIRONE B – 28ì GIORNATA

  RISULTATI
GUBBIOAREZZO54’Ravasio,01
PONTEDERAASCOLI65’Yeboah, 5’Nicolatti,52’Damiani,71’D’Uffizi,13
CARPIBRA47’Zagnoni,81’Stanzani,57’Lionetti,21
TERNANAFORLI25’Pettinari,39’Ndrecka,57’Menarini21
PIANESEGUDONIAFinale,00
CAMPOBASSOJUVENTUS N.66’Agazzi,69’Cristalli,27’Deme,21
XPERUGIARiposa;00
LIVORNOPINETO37’Di Carmie,10
RAVENNASAMBEN.35’Solini,10
TORRESV.PESAROFinale,00

CLASSIFICA

AREZZO62 
RAVENNA55
ASCOLI53
JUVENTUS39
CAMPOBASSO(-2)39
TERNANA (-5)39
PIANESE38
PINETO36
LIVORNO34
GUBBIO33
V.PESARO32
GUIDONIA32
CARPI32
FORLI30
BRA25
TORRES25
PERUGIA24
SAMBENDETTESE24
PONTEDERA17

GIRONE C – 28^ GIORNATA

RISULTATI
CASERTANAPICERNO21
ALTAMURABENEVENTO12
CERIGNOLACASARANO,21
TRAPANICAVESE20
ATALANTA U23COSENZA00
CROTONEFOGGIA31
CATANIAGIUGLIANO10
SALERNITANAMONOPOLI01
LATINAPOTENZA01
SORRENTOSIRACUSA20

CLASSIFICA

BENEVENTO 64
CATANIA59
SALERNITANA50
COSENZA47
CASERTANA46
CROTONE44
MONOPOLI43
CERIGNOLA42
POTENZA37
ALTAMURA36
CASARANO36
SORRENTO33
ATALANTA31
PICERNO29
LATINA28
CAVESE28
TRAPANI(-15)28
GIUGLIANO24
SIRACUSA23
FOGGIA22
Febbraio 24, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie C: la Ternan batte 2-1 il Forlì. Rossoverdi al quarto posto in classifica

Febbraio 24, 2026

Recommended for You

Serie C: la Ternan batte 2-1 il Forlì. Rossoverdi al quarto posto in classifica

Calcio Serie C : risultati e classifiche Gironi A, B e C 9^ Giornata di ritorno

Serie C – risultati e classifica 8^ Giornatadi ritorno

Calcio Serie C . Il Ravenna ha esonerato l’allenatore Marchionni

Serie C , risultati e classifica 6^ giornata di ritorno – (turno infrasettimanale)

Ternana: una squadra di personalità affonda 2-0 il Ravenna giocando un secondo tempo straordinario