Champions League: Atletico Madrid-Brugge 4-1 , colchoneros agli ottavi

L’Atletico Madrid è batte 4-1 il Brugge e di qualifica agli ottavi di finale Champions League :al Metropolitano, dopo il 3-3 dell’andata, i colchoneros di Simeone superano 4-1 ila squadra bega. Nel,prossimo turno e sfideranno una tra Tottenham e Liverpool. Decisiva la tripletta di Sorloth, che segna al 23′ su errore di Mignolet, al 76′ dopo un rimpallo e all’87’ su assist di Ruggeri. In mezzo, la conclusione dal limite di Cardoso (48′), inutile il momentaneo 1-1 di Ordóñez (36′) per i belgi.