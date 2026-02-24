Champions League , Inter – Bodo Glimt 1-2 , agli ottavi i norvegesi

L’ Inter saluta mestamente la Champions League: i nerazzurri, avevano in mente unarimonta dopo il 3-1 nel match d’andata , una serata amara poeri 70mila di San Siro ch il Bodo/Glimt, si impone 2-1 e vola agli ottavi di finale a sfidare una tra Manchester City e Sporting.

Nel primo tempo il Bodo fa densità a centrocampo , difficile sfondare per l’Inter , si gioca lungo le due fasce con Luis Enrique e Dimarco . Poche le,occasioni qualche colpo di testa e un tro pericoloso di Frattesi e Bastoni di Turham deviato da un difensore norvegese in calcio d’angolo. I norvegesi mai pericolosi dalle parti di Sommer. Si va al riposo sullo 0-0.

Nel secondo tempo al 58′, un clamoroso errore di Akanji apre la strada agli ospiti, Sommer salva ma non può nulla sul tap-in di Hauge. I Chivu cambia subito con ill triplo cambioì dentro (Bonny, Diouf e Sucic), la musica non cambia ne al al 72′, un inserimento di Evjen su assist di Hauge infila Sommer per il 2-0. Cala la notte a San Siro .La formazione di Chivu rassegnata tenta una reazione e riesce ad accorciare le distanze con Bastoni , Haikin blocca quando il pallone supera la linea. Un forcing nerazzurro dettato più dall’orgoglio che dalla convizione di poter ribaltare il risultato.il Bodo /Glimt resiste e centra uno storico passaggio del turno. Nerazzurri eliminati: dovranno pensare a campionato e Coppa Italia.

IL TABELLINO

INTER-BODO/GLIMT 1-2

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (36′ st Dumfries), Akanji, Bastoni; Luis Henrique (17′ st Diouf), Frattesi (17′ st Bonny), Zielinski (17′ st Sucic), Barella, Dimarco (36′ st Carlos Augusto); Esposito, Thuram. A disp.: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Acerbi, Mkhitaryan, Darmian, Lavelli. All.: Chivu

Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjøvold; Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan (40′ st Aleesami); Evjen (36′ st Saltnes), Berg, Fet; Blomberg (32′ st Määttä), Høgh (32′ st Helmersen), Hauge. A disp.: Lund, Sjong, Nielsen, Auklend, Klynge, Riisnæs, Bassi, Mikkelsen. All.: Knutsen

Arbitro: Hernandez (Spa)

Marcatori: 13′ st Hauge (B), 27′ st Evjen (B), 31′ st Bastoni (I)

Ammoniti: Gundersen (B)