Champions League , risultati partite ritorno playoff

L’Atletico Madrid batte il Brugge 41 e si qulific agli ottavi di finale Champions League (3-3 all’andata). festeggia anche il NewsCastle 2-0 davanti al suo pubblico , passa anche il Bayer Leverkusen. Niente da fare per l’Inter, eliminata dal Bodo/Glimt.
ATLETICO MADRID-CLUB BRUGGE 4-1
Marcatori: 23′ Sorloth (A), 36′ Ordonez (C), 48′ Cardoso (A), 76′ e 87′ Sorloth (A)
BAYER LEVERKUSEN-OLYMPIACOS 0-0
INTER-BODO/GLIMT 1-2
Marcatori: 58′ Hauge (B), 72′ Eyhan (B), 76′ Bastoni (I)
NEWCASTLE-QARABAG 3-2
Marcatori: 5′ Tonali (N), 6′ Murphy (N), 51′ Duran (Q), 52′ Botman (N), 57′ Cafarquliyev (N)