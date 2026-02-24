Champions League , risultati partite ritorno playoff

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League , finale: Inter-Bodo Glimt 1-2 , nerazzurri eliminati
Febbraio 24, 2026
L’Atletico Madrid batte il Brugge 41 e si qulific agli ottavi di finale Champions League (3-3 all’andata). festeggia anche il NewsCastle 2-0 davanti al suo pubblico , passa anche il Bayer Leverkusen. Niente da fare per l’Inter, eliminata dal Bodo/Glimt.

    ATLETICO MADRID-CLUB BRUGGE 4-1

        Marcatori: 23′ Sorloth (A), 36′ Ordonez (C), 48′ Cardoso (A), 76′ e 87′ Sorloth (A)

    BAYER LEVERKUSEN-OLYMPIACOS 0-0

    INTER-BODO/GLIMT 1-2

        Marcatori: 58′ Hauge (B), 72′ Eyhan (B), 76′ Bastoni (I)

NEWCASTLE-QARABAG 3-2

    Marcatori: 5′ Tonali (N), 6′ Murphy (N), 51′ Duran (Q), 52′ Botman (N), 57′ Cafarquliyev (N)

Febbraio 24, 2026
