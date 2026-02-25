Inter , Luis Henrique:”il Bodo è una squadra forte”

Oggi abbiamo fatto di tutto, è mancato il gol. Oggi abbiamo avuto anche sfortuna. Loro sono una squadra forte, lo stanno facendo vedere a tutti”. Così l’esterno dell’Inter Luis Henrique dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt. “Dobbiamo alzare il livello per giocare in Europa, ora dobbiamo alzare la testa e lavorare per fare di tutto per vincere il campionato”, ha aggiunto il giocatore brasiliano a Sky.