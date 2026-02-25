Inter, Barella:”dovevamo sblocarla e non siamo riuscitu”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League , finale: Inter-Bodo Glimt 1-2 , nerazzurri eliminati Leggi ora
Inter , Luis Henrique:"il Bodo è una squadra forte"
Febbraio 25, 2026
Anche i capitano del’Ibnter Nicolò Barella ha parat ai microfoni Sky dopo la sconfitta contro il Bodo Glimt:” “Non penso che il Bodo ci abbia messo in grande difficoltà. Abbiamo preso gol su errore individuale, può succedere. È capitato a Manuel, altre volte è capitato a me. Dovevamo sbloccarla e non siamo riusciti, complimenti al Bodo. Sono stati bravi loro. Questo è il calcio, il calcio è anche che non finisci nelle prime 8 per un rigore al 90′ e ti devi fare due partite in più e la trasferta a Bodo. L’obiettivo è lo scudetto da inizio anno, non solo ora che siamo a +10”. 

Inter , Luis Henrique:"il Bodo è una squadra forte"

Febbraio 25, 2026

