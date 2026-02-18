Napoli, le condizioni di Spinazzola e McTominay

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Febbraio 18, 2026
scritto daRedazione

Una stagione con tanti infortuni quella del Napoli che deve fare i conti oltre su Amir Rrahmani lungo stop per il difensore kosovaro – come riportato dal Corriere dello Sport, fino a fine aprile. Non preoccupano le condizioni di Leonardo Spinazzola uscito nel match contro la Rom per un problema muscolare . Stesso discorso per Scott McTominay: lo scozzese non ha preso parte alle gare contro Como e Roma e anche per l i due partenopei ui una decisione sarà presa nelle ore che precedono la partita contro gli uomini di Palladino. 

